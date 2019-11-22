Иван Вырыпаев займется театральными постановками для онлайн-сервиса OKKO

Режиссер и драматург Иван Вырыпаев вместе с бывшим директором театра «Практика» Юрием Милютиным возглавят театральное продюсерское бюро, созданное Rambler Group Александра Мамута и «Сбербанка», сообщает газета «Коммерсантъ».
фото: Иван Вырыпаев/фото – Максим Шеметов
Новая структура будет участвовать в создании в Москве и за рубежом спектаклей, которые покажет онлайн-кинотеатр Okko. Бюро займется полным циклом работы над такими проектами – от идеи и пьесы до реализации, киносъемки и показа. В Rambler Group говорят, что уже есть договоры с «Гоголь-центром» в Москве и Центром искусств имени Михаила Барышникова в Нью-Йорке, среди актеров работу с бюро подтвердили Чулпан Хаматова, Равшана Куркова, Александр Паль. Первым проектом станет комедия Ивана Вырыпаева «Интертеймент», ее премьера состоится в январе.
Помимо онлайн-показа также рассматривается возможность кинопроката подобных спектаклей.