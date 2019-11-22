Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Иван Вырыпаев займется театральными постановками для онлайн-сервиса OKKO

22 ноября
2019 год
январь 2019
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2019
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2019
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2019
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2019
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
август 2019
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
сентябрь 2019
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
октябрь 2019
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ноябрь 2019
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Новости театра >>
22 ноября 2019
Режиссер и драматург Иван Вырыпаев вместе с бывшим директором театра «Практика» Юрием Милютиным возглавят театральное продюсерское бюро, созданное Rambler Group Александра Мамута и «Сбербанка», сообщает газета «Коммерсантъ».

Иван Вырыпаев займется театральными постановками для онлайн-сервиса OKKO
фото: Иван Вырыпаев/фото – Максим Шеметов

Новая структура будет участвовать в создании в Москве и за рубежом спектаклей, которые покажет онлайн-кинотеатр Okko. Бюро займется полным циклом работы над такими проектами – от идеи и пьесы до реализации, киносъемки и показа. В Rambler Group говорят, что уже есть договоры с «Гоголь-центром» в Москве и Центром искусств имени Михаила Барышникова в Нью-Йорке, среди актеров работу с бюро подтвердили Чулпан Хаматова, Равшана Куркова, Александр Паль. Первым проектом станет комедия Ивана Вырыпаева «Интертеймент», ее премьера состоится в январе.

Помимо онлайн-показа также рассматривается возможность кинопроката подобных спектаклей.
версия для печати
персоны
Иван ВырыпаевРавшана КурковаАлександр ПальЧулпан Хаматова
театры
Гоголь-центрТеатр "Практика"

анонс

Скорбим

Владимир Третьяк
18 ноября ушёл из жизни актёр Владимир Третьяк.
Гавхар Шарипова
18 ноября скончалась актриса Гавхар Шарипова.
Виктор Фёдоров-Вишняков
17 ноября ушёл из жизни актёр Виктор Фёдоров-Вишняков.
Владимир Лопухов
17 ноября ушёл из жизни артист балета Владимир Лопухов.

День рождения >>

Василий Бочкарёв
Валентина Владимирова
Лянка Грыу
Александр Ильин (младший)
Дилноза Кубаева
Гасан Мамедов
Карина Мишулина
Вероника Пляшкевич
Ольга Субботина
Эдуард Флёров
Роберт Вон
Скарлетт Йоханссон
Джейми Ли Кёртис
Мадс Миккельсен
Джеральдин Пэйдж
Брюс Пэйн
Марк Руффало
все родившиеся 22 ноября >>

Афиша кино >>

Агент Эмерсон
боевик, приключения
США, 2019
Великий диктатор
сатирическая комедия
США, 1940
Кровь
драма
Россия, 2018
Аббатство Даунтон
драма
Великобритания, 2019
Давай разведёмся
комедия
Россия, 2019
Аванпост
фантастическая драма
Россия, 2019
Корпоративные животные
комедия, фильм ужасов
США, 2019
Малыш Джо
драма, научная фантастика
Австрия, Великобритания, Германия, 2019
Эспен в королевстве троллей
приключения
Норвегия, 2017
Lil Peep: всё для всех
биография
США, 2019
Вайолет Эвергарден: Вечность и призрак пера
драма, семейное кино
Япония, 2019
Король Слон
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Иран, Ливан, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен