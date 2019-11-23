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«Ленкому» присвоено имя Марка Захарова

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Новости театра >>
23 ноября 2019
«Ленком» официально сменил название.

«Как говорится, now it's official – теперь мы – Московский государственный театр "Ленком Марка Захарова"», – сообщается на странице театра в социальной сети Facebook.

«Ленком»
фото: lookmytrips.com

В начале октября стало известно, что «Ленкому», после смерти Марка Захарова оставшемуся без художественного руководителя, не будут искать нового главу, вместо этого расширят полномочия директора театра Марка Варшавера. В устав театра внесут изменения, позволяющие Варшаверу заниматься творческой частью, – в частности, ему будут добавлены полномочия по поиску режиссёров и пьес для дальнейших постановок.

Марк Анатольевич Захаров, руководивший театром более 45 лет, скончался 28 сентября 2019-го на 86-м году жизни.
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