«Ленкому» присвоено имя Марка Захарова

«Ленком
» официально сменил название.
«Как говорится, now it's official – теперь мы – Московский государственный театр "Ленком Марка Захарова"», –
сообщается на странице театра в социальной сети Facebook
.
В начале октября стало известно
, что «Ленкому», после смерти Марка Захарова
оставшемуся без художественного руководителя, не будут искать нового главу, вместо этого расширят полномочия директора театра Марка Варшавера
. В устав театра внесут изменения, позволяющие Варшаверу заниматься творческой частью, – в частности, ему будут добавлены полномочия по поиску режиссёров и пьес для дальнейших постановок.
Марк Анатольевич Захаров
, руководивший театром более 45 лет, скончался 28 сентября 2019-го на 86-м году жизни.