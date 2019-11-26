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Михаил Ефремов вместе с сыном сыграют в новом спектакле Марины Брусникиной

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Новости театра >>
26 ноября 2019
Актер Михаил Ефремов вместе с сыном Николаем сыграют главные роли в новом спектакле режиссера Марины Брусникиной «Посадить дерево», сообщает пресс-служба спектакля.

Михаил Ефремов вместе с сыном сыграют в новом спектакле Марины Брусникиной
фото: artpartner.ru

Остроумный сюжет, задумывавшийся драматургом Алексеем Житовским, «как шутка или эксперимент с элементами комедии и абсурда» рассказывает о том, как однажды отец привел сына в поле, чтобы вместе сделать программную вещь: посадить дерево. Но сын начал задавать неудобные вопросы, да и поле оказалось не таким простым, как казалось на первый взгляд.

«Когда я читала пьесу, то сразу думала о Михаиле Ефремове в главной роли. Она как будто для него написана. Бывают же такие совпадения! А Николашу я знаю с детства, он сын моей большой подруги и прекрасной актрисы Евгении Добровольской. С малых лет я видела его в театре. Но в работе не сталкивалась. Он идеально подошел на эту роль, несмотря на то, что ему, как и его герою в пьесе, нелегко. Я так рада, что он участвует в проекте!» – говорит Марина Брусникина.

Премьера спектакля состоится 13 и 15 января в Театре «Практика», 14 и 21 января в Театре имени Пушкина.
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