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Молодые хореографы Софья Гайдукова и Константин Матулевский поставили «Золушку»

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Новости театра >>
26 ноября 2019
В московском культурном центре «ЗИЛ» состоялась премьера балета «Золушка» в оригинальной постановке молодых хореографов Софьи Гайдуковой и Константина Матулевского, сообщает пресс-служба татра Moscow state ballet, ответственного за спектакль.

Молодые хореографы Софья Гайдукова и Константин Матулевский поставили «Золушку»

Спектакль построен на неоклассической хореографии, где традиционные балетные па чередуются с неожиданными изломами тела, со свободной пластикой, присущей современному танцу. Одним из первых премьеру оценил экс-худрук балетной труппы Большого театра Сергей Филин, который отметил легкость и динамичность постановки, а также юмор, который привнесли молодые постановщики.

Так, Мачеху и ее дочек танцуют мужчины – Алексей Конкин, рост которого под два метра, Александр Покотилов и Алексей Афанасьев - у них сложные гротескные партии. Прима-балерина театра и руководитель театра Moscow state ballet Людмила Титова вышла на сцену в роли доброй Феи-крёстной.

Теперь новую «Золушку» в Москве можно будет увидеть только весной. За это время балет посмотрят в Мексике, Китае и странах Европы.
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