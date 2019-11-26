Молодые хореографы Софья Гайдукова и Константин Матулевский поставили «Золушку»

В московском культурном центре «ЗИЛ» состоялась премьера балета «» в оригинальной постановке молодых хореографов, сообщает пресс-служба татра Moscow state ballet, ответственного за спектакль.Спектакль построен на неоклассической хореографии, где традиционные балетные па чередуются с неожиданными изломами тела, со свободной пластикой, присущей современному танцу. Одним из первых премьеру оценил экс-худрук балетной труппы Большого театра, который отметил легкость и динамичность постановки, а также юмор, который привнесли молодые постановщики.Так, Мачеху и ее дочек танцуют мужчины –, рост которого под два метра,и А- у них сложные гротескные партии. Прима-балерина театра и руководитель театра Moscow state balletвышла на сцену в роли доброй Феи-крёстной.Теперь новую «Золушку» в Москве можно будет увидеть только весной. За это время балет посмотрят в Мексике, Китае и странах Европы.