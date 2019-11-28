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Теодор Курентзис возглавит Дягилевский фестиваль–2020

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Новости театра >>
28 ноября 2019
Дягилевский фестиваль–2020 под художественным руководством Теодора Курентзиса пройдёт в Перми с 12 по 21 июня, сообщает пресс-служба оркестра и хора musicAeterna.

Теодор Курентзис
фото: пресс-служба оркестра и хора musicAeterna

Соответствующий договор Курентзис и Пермский театр оперы и балета подписали в начале недели. Согласно документу, худрук формирует основную и образовательную программы фестиваля, а театр и Министерство культуры Пермского края обеспечивают финансовую и техническую возможность их реализации. Программа фестиваля будет объявлена в марте.

В июне 2019 года Курентзис объявил о том, что покидает пост художественного руководителя Пермской оперы для того, чтобы сосредоточиться на дальнейшем развитии musicAeterna.
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