Теодор Курентзис возглавит Дягилевский фестиваль–2020

Дягилевский фестиваль–2020 под художественным руководством Теодора Курентзиса пройдёт в Перми с 12 по 21 июня, сообщает пресс-служба оркестра и хора musicAeterna.
фото: пресс-служба оркестра и хора musicAeterna
Соответствующий договор Курентзис и Пермский театр оперы и балета подписали в начале недели. Согласно документу, худрук формирует основную и образовательную программы фестиваля, а театр и Министерство культуры Пермского края обеспечивают финансовую и техническую возможность их реализации. Программа фестиваля будет объявлена в марте.
В июне 2019 года Курентзис объявил о том, что покидает пост художественного руководителя Пермской оперы для того, чтобы сосредоточиться на дальнейшем развитии musicAeterna.