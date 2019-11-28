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Марат Гацалов назначен главным режиссёром Пермской оперы

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Новости театра >>
28 ноября 2019
С 1 декабря в Пермском театре оперы и балета появится главный режиссёр. Им станет лауреат премии «Золотая Маска» Марат Гацалов. Об этом сообщает пресс-служба Пермской оперы.

Марат Гацалов назначен главным режиссёром Пермской оперы
фото: bigenc.ru

По словам генерального директора театра Андрея Борисова, «Марат Гацалов — яркая и содержательная фигура в мире театра. Каждый его спектакль привлекает внимание критики и публики, его работы оказали влияние на целое поколение молодых режиссёров. Одна из последних его постановок — "Саломея" Штрауса в Мариинском театре. С Маратом мы хорошо понимаем друг друга и те задачи, которые стоят сегодня перед Пермским театром оперы и балета. В Перми существует сильная традиция, которая сложилась давно и сейчас требует дальнейшего развития. Речь о театре как творческой лаборатории, пространстве для исследования человека и мира и новых горизонтов. Уверен, что Марат Гацалов своим художественным видением может инвестировать в эту традицию. Кроме того, учитывая перспективу открытия второй сцены театра, нам нужно динамично работать над увеличением репертуара. Планирование новых постановок приглашённых режиссёров и его собственные премьеры — это также задачи Марата».

Гацалов возглавит режиссёрское управление пермского театра. В частности, он будет заниматься кастингом приглашённых режиссёров, созданием единого эстетического поля театра и формированием репертуарной политики совместно с генеральным директором и другими творческими лидерами театра.

Марат Гацалов
фото: пресс-служба Пермского театра оперы и балета

«Режиссура начинается, как только публика попадает в театр. Задача главного режиссёра — организовать пространство таким образом, чтобы зритель почувствовал себя внутри единого смыслового поля. В ближайшее время мне предстоит познакомиться с труппой театра и просмотреть все спектакли текущего репертуара», — рассказал Марат Гацалов.

Известный театральный актёр, режиссёр и педагог Марат Гацалов окончил режиссёрский факультет ГИТИС в 2009 году. До 2012-го был заместителем художественного руководителя ЦДР, где инициировал и руководил творческой лабораторией «Мастерская на Беговой». В 2010-х работал главным режиссёром Прокопьевского театра драмы, заведовал программой современной драматургии «Живые пространства» в рамках фестиваля «Территория» и был художественным руководителем Русского театра Эстонии. С 2013-го по 2016-й работал главным режиссёром Новой сцены Александринского театра в Санкт-Петербурге. Его спектакли «Жизнь удалась» и «Экспонаты» удостоены специальных призов «Золотой Маски», а постановку «Приход тела» в ЦДР признали одной из самых громких театральных премьер сезона 2010–2011 годов. В 2012-м получил грант Президента РФ для поддержки творческих проектов общенационального значения.
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