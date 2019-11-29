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Театр мюзикла работает над спектаклем о телеконкурсах и рэп-баттлах

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Новости театра >>
29 ноября 2019
Московский театр мюзикла откроет весенний сезон мюзиклом о телеконкурсах и рэп-баттлах «ПраймТайм! или Идите все на…». Мировая премьера состоится 5 марта 2020 года. Это вторая постановка в истории театра с известным канадским цирковым коллективом «7 пальцев» после «Принцессы цирка», уточняет пресс-служба театра.

Режиссёрами-постановщиками «ПраймТайма!» стали арт-директор Театра мюзикла Марина Швыдкая и основатель канадского театра-цирка The 7 fingers Себастьян Солдевилья, автором стихов является Алексей Кортнев.

Театр мюзикла
фото: afisha.ru

«Наш мюзикл – о девушке из провинции, которая хочет покорить Москву. Кто-то сразу заметит, что это история Фроси Бурлаковой, и будет прав, но, как мы знаем, бродячих сюжетов всего 33, кто-то считает, что их 16, третьи вообще говорят, что только два. Вот и мы не отказываемся от того, да, это современная версия Золушки, которая хочет стать принцессой. Однако в принцессы она стремится не через бал, а участвуя в вокальном телеконкурсе и рэп-баттлах. А ещё она мечтает попасть в труппу столичного театра – такая амбициозная у нас героиня. Но, пожалуй, главное, что это первый оригинальный мюзикл о современной жизни в России, о нашей молодёжи, которая только вступает в мир, полный соблазнов. Сегодня телевидение и интернет заменяют людям жизнь. Но спектакль не о том, какое плохое телевидение, а о том – что такое счастье для сегодняшнего человека. Разумеется, мюзикл невозможен без любви – у нас будут сразу три любовных линии», – рассказал Михаил Швыдкой.

Работа над проектом началась ещё два года назад, но много времени ушло на поиски композитора. В итоге был найден канадец Максим Лепаж и родилась разножанровая партитура, в которой, по словам музыкального руководителя постановки Татьяны Солнышкиной, отсылки к Сергею Прокофьеву и Дмитрию Шостаковичу уживаются с мелодикой в духе группы Queen. Автор стихов мюзикла Алексей Кортнев, который в своё время написал либретто и стихи для первого спектакля Театра мюзикла «Времена не выбирают» и сам неоднократно играл в различных музыкальных постановках, отметил «современный язык» Лепажа и что прежде ему не приходилось работать с такой интересной и разнообразной музыкой. Сам Лепаж заявил, что он всегда мечтал работать в России и счастлив встретить в Театре мюзикла такую профессиональную творческую команду.
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