Театр мюзикла работает над спектаклем о телеконкурсах и рэп-баттлах

Московский театр мюзикла
откроет весенний сезон мюзиклом о телеконкурсах и рэп-баттлах «ПраймТайм! или Идите все на…
». Мировая премьера состоится 5 марта 2020 года. Это вторая постановка в истории театра с известным канадским цирковым коллективом «7 пальцев
» после «Принцессы цирка
», уточняет пресс-служба театра.
Режиссёрами-постановщиками «ПраймТайма!» стали арт-директор Театра мюзикла Марина Швыдкая
и основатель канадского театра-цирка The 7 fingers Себастьян Солдевилья
, автором стихов является Алексей Кортнев
.
«Наш мюзикл – о девушке из провинции, которая хочет покорить Москву. Кто-то сразу заметит, что это история Фроси Бурлаковой, и будет прав, но, как мы знаем, бродячих сюжетов всего 33, кто-то считает, что их 16, третьи вообще говорят, что только два. Вот и мы не отказываемся от того, да, это современная версия Золушки, которая хочет стать принцессой. Однако в принцессы она стремится не через бал, а участвуя в вокальном телеконкурсе и рэп-баттлах. А ещё она мечтает попасть в труппу столичного театра – такая амбициозная у нас героиня. Но, пожалуй, главное, что это первый оригинальный мюзикл о современной жизни в России, о нашей молодёжи, которая только вступает в мир, полный соблазнов. Сегодня телевидение и интернет заменяют людям жизнь. Но спектакль не о том, какое плохое телевидение, а о том – что такое счастье для сегодняшнего человека. Разумеется, мюзикл невозможен без любви – у нас будут сразу три любовных линии», –
рассказал Михаил Швыдкой
.
Работа над проектом началась ещё два года назад, но много времени ушло на поиски композитора. В итоге был найден канадец Максим Лепаж
и родилась разножанровая партитура, в которой, по словам музыкального руководителя постановки Татьяны Солнышкиной
, отсылки к Сергею Прокофьеву
и Дмитрию Шостаковичу
уживаются с мелодикой в духе группы Queen
. Автор стихов мюзикла Алексей Кортнев, который в своё время написал либретто и стихи для первого спектакля Театра мюзикла «Времена не выбирают
» и сам неоднократно играл в различных музыкальных постановках, отметил «современный язык» Лепажа и что прежде ему не приходилось работать с такой интересной и разнообразной музыкой. Сам Лепаж заявил, что он всегда мечтал работать в России и счастлив встретить в Театре мюзикла такую профессиональную творческую команду.