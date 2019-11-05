Василий Лановой, Тамара Синявская и Марк Розовский стали «Легендами сцены»

Раскрыты имена лауреатов «Звезды Театрала» в номинации «Легенда сцены» 2019 года. Ими стали знаменитый актёр Василий Лановой, экс-прима Большого театра Тамара Синявская и худрук театра «У Никитских ворот»Марк Розовский, сообщает пресс-служба премии зрительских симпатий. Чествование лауреатов в этой самой почётной номинации, которая присуждается за многолетнее служение искусству, состоится 2 декабря в Театре имени Вахтангова на XII Торжественной церемонии вручения «Звезды Театрала» при поддержке Фонда президентских грантов.
За 12 лет существования премия стала символом непредвзятой оценки, честной победы и общественного признания, потому что её лауреатов путём интернет-голосования определяет самое массовое жюри — многотысячная зрительская аудитория по всему миру. Публика номинирует и отбирает лучшие премьерные работы сезона, актёров и режиссёров на интернет-портале премии, голосование по шорт-листу продлится до 30 ноября.