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Василий Лановой, Тамара Синявская и Марк Розовский стали «Легендами сцены»

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Новости театра >>
5 ноября 2019
Раскрыты имена лауреатов «Звезды Театрала» в номинации «Легенда сцены» 2019 года. Ими стали знаменитый актёр Василий Лановой, экс-прима Большого театра Тамара Синявская и худрук театра «У Никитских ворот» Марк Розовский, сообщает пресс-служба премии зрительских симпатий. Чествование лауреатов в этой самой почётной номинации, которая присуждается за многолетнее служение искусству, состоится 2 декабря в Театре имени Вахтангова на XII Торжественной церемонии вручения «Звезды Театрала» при поддержке Фонда президентских грантов.

Театр имени Вахтангова
фото: life.ru

Лауреаты в номинации «Легенда сцены» определяются без зрительского голосования редколлегией журнала «Театрал» и утверждаются Общественным советом премии. В его состав, в частности, входят певица Алла Пугачёва, лётчик-космонавт Олег Скрипочка, заслуженные мастера спорта России Илья Авербух и Алина Кабаева, заслуженный деятель искусств Лариса Рубальская и писатель Татьяна Устинова. Лауреатами прошлых лет стали Юрий Любимов, Олег Басилашвили, Инна Чурикова, Алла Демидова, Вера Васильева, Светлана Немоляева, Александр Ширвиндт, Марк Захаров, Станислав Любшин, Валентин Гафт и другие.

За 12 лет существования премия стала символом непредвзятой оценки, честной победы и общественного признания, потому что её лауреатов путём интернет-голосования определяет самое массовое жюри — многотысячная зрительская аудитория по всему миру. Публика номинирует и отбирает лучшие премьерные работы сезона, актёров и режиссёров на интернет-портале премии, голосование по шорт-листу продлится до 30 ноября.

Василий Лановой, Тамара Синявская и Марк Розовский стали «Легендами сцены»
фото: Пресс-служба премии

Среди номинантов премии в этом году именитые режиссёры Роман Виктюк, Андрей Кончаловский, Константин Райкин, Дмитрий Крымов, Кирилл Серебренников, а также звёзды театра и кино Светлана Немоляева, Олег Меньшиков, Ирина Муравьёва, Евгения Симонова, Максим Аверин, Чулпан Хаматова, Владимир Машков, Елизавета Боярская, Мария Миронова, Нелли Уварова, Даниил Страхов, Александр Петров, Евгений Цыганов и многие другие.

В этом году Дирекция премии учредила две новые номинации, направленные на расширение аудитории, как за рубежом, так и в России. В номинации «Лучшая постановка иностранного режиссера в России» претендентами стали работы режиссеров мирового уровня, таких как Деклан Доннеллан из Великобритании, Люк Персеваль из Бельгии, а также Джорджио Сангати из Италии. А в номинации «Лучший региональный театр» представлены Волгоградский музыкальный театр, Пермский театр «У моста» и Свердловский театр музкомедии. Над сценарием торжественного вечера в этом году работает поэт Сергей Плотов. Ставит церемонию режиссёр Рузанна Мовсесян.
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Василий Лановой, Тамара Синявская и Марк Розовский стали «Легендами сцены» фотографии
Василий Лановой, Тамара Синявская и Марк Розовский стали «Легендами сцены» фотографии
Марк Розовский
Тамара Синявская
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