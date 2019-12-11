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Бедность мешает россиянам ходить в театры

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Новости театра >>
11 декабря 2019
По итогам исследования, проведённого заслуженным деятелем науки РФ, профессором Александром Рубинштейном, оказалось, что билеты в театр недоступны или ограниченно доступны примерно для трети россиян. Об этом стало известно в ходе заключительного форума «Российский театр – XXI век. Новый взгляд» в столичном театральном центре «На Страстном», сообщает ТАСС.


По словам Рубинштейна, «в результате опроса зрители, 28%, указали, что при их нынешнем доходе цены на билеты в театр являются для них недоступными или ограниченно доступными. При этом, 20,6% из этой категории россиян работают. Получается, даже работающие – каждый пятый! – ограничены в возможностях посещать театр. Это феномен российской экономики – бедность работающих, ни в одной стране мира такого нет».

В категорию подобных зрителей попали студенты и аспиранты (49%), «которые хотели бы ходить в театр», но «не имеют для этого достаточных ресурсов». кроме того, не по карману посещение театров пенсионерам (34%) и школьникам (32%), за которых, впрочем, «платят родители, поэтому это отдельная ситуация».


Согласно экспертам, одной из проблем в театральной сфере является тенденция коммерциализации театров, отношение бюджетных субсидий учредителя к величине расходов театров. По сравнению с 2005 годом, когда этот показатель составлял 80,2%, в 2019-м он уменьшился на девять процентов.

В опросе, проведённом Государственным институтом искусствознания в партнёрстве с Союзом театральных деятелей РФ, региональными отделениями СТД РФ, Институтом экономики РАН и Школой-студией МХАТ, приняли участие восемь федеральных округов, 82 субъектов Российской Федерации и 200 городов, в которых расположены более 600 профессиональных театров. На вопросы анкеты ответили более 12 тысяч человек. «Подобного рода исследования следует проводить хотя бы раз в три года, чтобы мониторить ситуацию – как с точки зрения экономики, так и с точки зрения страны», – подытожил Рубинштейн.
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