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Кирилл Рубцов и Агнесса Петерсон стали Гарольдом и Мод

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Новости театра >>
12 декабря 2019
19 декабря в театре С.А.Д., расположенном в московском ботаническом саду «Аптекарский огород», состоится предпремьерный показ спектакля Владимира Киммельмана «Аркадия» по мотивам пьесы Колина Хиггинса «Гарольд и Мод». В главных ролях заняты артисты театра имени Вахтангова Агнесса Петерсон и Кирилл Рубцов, а компанию им составят Сергей Савлук, Алёна Иванова и Светлана Йозефий. Премьера постановки состоится в феврале 2020 года, сообщает пресс-служба театра.

Встреча двух противоположных друг другу героев, с совершенно разным подходом к жизни. Он видит жизнь в чёрно-белых красках, увлечён смертью и всеми её проявлениями. Она обожает жизнь и продолжает радоваться каждому новому дню, несмотря на свой преклонный возраст. Агрессия и жизнерадостность переплетаются и создают удивительный контраст мужского и женского, идиллические отношения, где возраст и другие социальные штампы теряют всякий смысл.

Кирилл Рубцов и Агнесса Петерсон стали Гарольдом и Мод
фото: пресс-служба театра С.А.Д.

Гарольд — сын богатой женщины, не обращающей на него никакого внимания. Чтобы привлечь к себе недостающее ему внимание, Гарольд инсценирует самоубийства, которым мать не придаёт никакого значения. Мучаясь от постоянных, ставших хроническими, депрессий, он, очарованный смертью, проводит время на чужих похоронах. Однажды он встречает графиню 79 лет – Мод, очарованную жизнью в той же степени, что Гарольд смертью.

Потерянный рай «Аркадии» звучит как нельзя кстати. В повседневной, будничной суете зачастую нет времени обратить внимание на что-то действительно важное. Это происходит с героями пьесы «Гарольд и Мод». Порой, чтобы обрести внутреннюю гармонию, необходимо пройти большой путь. Для одних этот путь выстраивается в целую жизнь, для других через тернии непонимания со стороны родных. И даже в Аркадии смерть всё равно есть.
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Ссылки по теме
«Аркадия» - в Ботаническом саду
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