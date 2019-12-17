«Школа современной пьесы» переезжает из Берлина в Париж

Постановками «Последний ацтек» и «Ганди молчал по субботам» «Школа современной пьесы» попрощалась со зрителями столицы Германии, где весь сезон играли спектакли из репертуара. Филиал московского театра под руководством Иосифа Райхельгауза работал на площадке Российского дома науки и культуры в Берлине с декабря 2018 года в рамках международного культурного проекта «Русские сезоны». Впервые в истории русский драматический театр открыл свой филиал за рубежом, уточняет пресс-служба «Школы современной пьесы».
«Мы буквально жили и работали в Берлине, показали весь свой репертуар – 25 спектаклей, которые разделили на год. Это эксперимент, которого не было, этот опыт русского театра под названием "филиал в Берлине" прошёл в целом успешно. Основными нашими зрителями были пожилые люди, выходцы из СССР. Их дети тоже часто приходили на знакомые имена. Но что важно, русские жены приходили с немецкими мужьями, а русские мужья – с немецкими женами. А наш заключительный спектакль "Ганди молчал по субботам", где играют молодые артисты Кирилл Снегирёв, Александр Сеппиус, Татьяна Циренина, сорвал бурные аплодисменты, как и "Последний ацтек" с Веденеевой, Качаном и Санаевой», – рассказал Иосиф Райхельгауз.
фото: пресс-служба «Школы современной пьесы»
За это время артисты сыграли «Спасти камер-юнкера Пушкина», «Русское варенье», «Вредные советы», «Дом», «Шинель/Пальто», «Умер-шмумер, лишь бы был здоров», «Дурочка и зэк» («В лунном сиянии»), «Подслушанное, подсмотренное, незаписанное…», «Город» и другие репертуарные спектакли. Большинство постановок проходили при полных аншлагах, иногда зал не мог вместить всех желающих увидеть звёзд сцены Татьяну Веденееву, Елену Санаеву, Ирину Алфёрову, Татьяну Васильеву, Владимира Качана и Александра Галибина.
Теперь «Школа современной пьесы» открывает свой филиал в Париже. «Я уже многому здесь научился, понимаю, что лучше три–четыре раза сыграть на Елисейских полях, чем играть каждый месяц в зале на 300–400 мест», – поделился Райхельгауз.