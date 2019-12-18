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В ЦДР адаптировали для сцены роман Эльфриды Элинек «Любовницы»

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Новости театра >>
18 декабря 2019
27 декабря в 19.00 в ЦДР на Беговой состоится премьера спектакля «Любовницы», поставленного выпускником мастерской Евгения Каменьковича и Дмитрия Крымова режиссёрского факультета ГИТИСа Романом Лыковым. Впервые постановка была показана 24 мая в ГИТИСе, уточняет пресс-служба театра.

В ЦДР адаптировали для сцены роман Эльфриды Элинек «Любовницы»
фото: facebook.com

Главное действующее лицо в спектакле – текст Эльфриды Элинек. Непростой, жесткий, музыкальный стиль письма австрийской писательницы – уникальное явление. В спектакле он играется, поётся, идёт титрами. Одновременно с этим разворачивается история – одна линия романа «Любовницы», где простая рабочая девчонка Бригитта (уж слишком красивое имя для её положения), уставшая от окружающего убожества и безысходности, решает стать женщиной, только женщиной – выгодно выйти замуж и обрести материальное благополучие. Но, чтобы это сделать, нужно отказаться от себя – стать вещью. Примитивная, на первый взгляд, история ставит непростой вопрос, что происходит с человеком, когда его главным императивом становится материальное благополучие. В постановке заняты актёры Даниил Ивершинь, Анна Патокина, Софья Кускова, Артемий Болучевский, Карина Стрелкова и Вероника Абдулмуминова.

Спектакль участвует в проекте «ЦДР. Старт». Площадка на Беговой стала новым местом для эксперимента и профессионального становления выпускников театральных вузов. Театр открывает возможность молодому поколению играть спектакли, созданные в стенах институтов, и оттачивать своё мастерство.
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В ЦДР адаптировали для сцены роман Эльфриды Элинек «Любовницы» фотографии
В ЦДР адаптировали для сцены роман Эльфриды Элинек «Любовницы» фотографии
В ЦДР адаптировали для сцены роман Эльфриды Элинек «Любовницы» фотографии
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