ревью

В ЦДР адаптировали для сцены роман Эльфриды Элинек «Любовницы»

Первая серия будет доступна подписчикам Start уже 30 января.

Второй сезон «Содержанок» стартует в конце января

Главная тема

Ускользающая реальность: 20 лет «С широко закрытыми глазами» Стэнли Кубрика

Почему последняя работа режиссера актуальна и по сей день