В ЦДР адаптировали для сцены роман Эльфриды Элинек «Любовницы»

27 декабря в 19.00 в ЦДР
на Беговой состоится премьера спектакля «Любовницы
», поставленного выпускником мастерской Евгения Каменьковича
и Дмитрия Крымова
режиссёрского факультета ГИТИСа Романом Лыковым
. Впервые постановка была показана 24 мая в ГИТИСе, уточняет пресс-служба театра.
Главное действующее лицо в спектакле – текст Эльфриды Элинек
. Непростой, жесткий, музыкальный стиль письма австрийской писательницы – уникальное явление. В спектакле он играется, поётся, идёт титрами. Одновременно с этим разворачивается история – одна линия романа «Любовницы», где простая рабочая девчонка Бригитта (уж слишком красивое имя для её положения), уставшая от окружающего убожества и безысходности, решает стать женщиной, только женщиной – выгодно выйти замуж и обрести материальное благополучие. Но, чтобы это сделать, нужно отказаться от себя – стать вещью. Примитивная, на первый взгляд, история ставит непростой вопрос, что происходит с человеком, когда его главным императивом становится материальное благополучие. В постановке заняты актёры Даниил Ивершинь
, Анна Патокина
, Софья Кускова
, Артемий Болучевский
, Карина Стрелкова
и Вероника Абдулмуминова
.
Спектакль участвует в проекте «ЦДР. Старт». Площадка на Беговой стала новым местом для эксперимента и профессионального становления выпускников театральных вузов. Театр открывает возможность молодому поколению играть спектакли, созданные в стенах институтов, и оттачивать своё мастерство.