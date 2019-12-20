Евгений Миронов признан человеком года по версии Ассоциации театральных критиков

Ассоциация театральных критиков
подвела итоги 2019 года.
Худрук Театра Наций Евгений Миронов
признан человеком года. Популярного актёра отметили наградой «За деятельную поддержку театров и людей театра в регионах, а также за развитие и сохранение фестиваля "Территория"»
.
Спектаклем года объявлена постановка Кирилла Серебренникова
«Барокко
» из репертуара Гоголь-центра
. Второе место шорт-листа занимают «Преступление и наказание
» Константина Богомолова
(«Приют комедианта
»), третья строчка закреплена за «Исследованием ужаса
» Бориса Павловича
(проект «Квартира
», Санкт-Петербург), далее следуют «Игрушки
» Сигны Кестлер
(NET/Signa
, Санкт-Петербург) и «Иранская конференция
» Виктора Рыжакова
(Театр Наций), набравшие одинаковое количество голосов. Всего в список включено 12 лучших постановок 2019-го.
Событием года театральные критики посчитали акцию «Я/Мы Павел Устинов
» в поддержку фигурантов «Московского дела», инициированную группой российских артистов, включая Александра Молочникова
, Александра Паля
, Никиту Ефремова
, Никиту Кукушкина
и Григория Добрыгина
.