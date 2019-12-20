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Евгений Миронов признан человеком года по версии Ассоциации театральных критиков

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Новости театра >>
20 декабря 2019
Ассоциация театральных критиков подвела итоги 2019 года.

Худрук Театра Наций Евгений Миронов признан человеком года. Популярного актёра отметили наградой «За деятельную поддержку театров и людей театра в регионах, а также за развитие и сохранение фестиваля "Территория"».

Евгений Миронов
фото: teacrit.ru

Спектаклем года объявлена постановка Кирилла Серебренникова «Барокко» из репертуара Гоголь-центра. Второе место шорт-листа занимают «Преступление и наказание» Константина БогомоловаПриют комедианта»), третья строчка закреплена за «Исследованием ужаса» Бориса Павловича (проект «Квартира», Санкт-Петербург), далее следуют «Игрушки» Сигны Кестлер (NET/Signa, Санкт-Петербург) и «Иранская конференция» Виктора Рыжакова (Театр Наций), набравшие одинаковое количество голосов. Всего в список включено 12 лучших постановок 2019-го.

Событием года театральные критики посчитали акцию «Я/Мы Павел Устинов» в поддержку фигурантов «Московского дела», инициированную группой российских артистов, включая Александра Молочникова, Александра Паля, Никиту Ефремова, Никиту Кукушкина и Григория Добрыгина.
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Театральные критики назвали Кирилла Серебренникова человеком года
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Константин БогомоловГригорий ДобрыгинНикита ЕфремовНикита КукушкинЕвгений МироновАлександр МолочниковБорис ПавловичАлександр ПальВиктор РыжаковКирилл СеребренниковПавел Устинов
театры
Гоголь-центрТеатр НацийТеатр «Приют Комедианта»

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