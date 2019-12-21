Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Реконструкцию Театра Сац проведут до конца 2021 года

21 декабря
2019 год
январь 2019
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2019
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2019
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2019
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2019
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
август 2019
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
сентябрь 2019
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
октябрь 2019
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ноябрь 2019
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
декабрь 2019
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости театра >>
21 декабря 2019
Реконструкцию Детского музыкального театра имени Наталии Сац планируется завершить до конца 2021 года, при этом сам театр на время работ закрывать не будут, сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский по время своего посещения театра.

Реконструкцию Театра Сац проведут до конца 2021 года
фото: пресс-служба Минкультуры России/Виктор Васенин

«Мы завершаем Год театра и запускаем целый ряд больших программ по реконструкции, строительству и капитальному ремонту детских театров по всей стране. В этом году мы уже первые три областных театра привели в порядок – модернизировали их, и они распахнули свои двери перед зрителями. Но, конечно, большой проект – реконструкция главного нашего детского музыкального театра – Театра Сац. Небольшую часть театра уже привели в порядок, однако впереди еще огромный объем работы. Мы надеемся, что к концу 2021 года, не закрывая театра – что очень важно – мы увидим просто качественно новый объект XXI века», – подчеркнул Мединскиий

В настоящее время ведется разработка проектной документации и подготовка, основная работа по реконструкции начнется во второй половине 2020 года. В рамках реконструкции, в частности, будет проведен капремонт изношенных строительных конструкций здания, а также театрального зала и фойе. Будет восстановлен фасад, модернизированы инженерные сети и установлено современное сценическое и звуковое оборудование. Проект реконструкции предполагает также благоустройство прилегающей территории.

Здание Детского музыкального театра имени Наталии Сац на Воробьевых горах открылось в 1979 году. С момента его открытия и до нынешнего времени в театре ни разу не проводился капитальный ремонт, технологическое переоснащение или реконструкция. С 2012 года Минкультуры России и театром совместно разрабатывалась программа по обновлению здания и оборудования театра. За эти годы были проведены обширные работы по приведению в порядок инфраструктуры театра, реконструкции инженерных сетей, осуществлен капитальный ремонт малой сцены и ряда других помещений.
версия для печати
театры
Детский музыкальный театр имени Наталии Сац

анонс

День рождения >>

Ольга Аросева
Клавдия Блохина
Кирилл Дыцевич
Али Мухаммад
Владимир Новиков
Тахир Сабиров
Александра Сыдорук
Светлана Тормахова
Зоя Фёдорова
Жюли Дельпи
Сэмюэл Эл Джексон
Серджо Рубини
Джексон Рэтбоун
Ове Спрогёэ
Коринн Тузе
Джейн Фонда
все родившиеся 21 декабря >>

Афиша кино >>

Фиксики против кработов
детский фильм, комедия, музыкальный фильм, приключения
Россия, 2019
С широко закрытыми глазами
детектив, драма, мистика, триллер, экранизация
США, Великобритания, 1999
Звёздные Войны: Скайуокер. Восход
боевик, научная фантастика, приключения, фэнтези
США, 2019
Реальная любовь в Нью-Йорке
драма, социальная драма
Германия, Дания, Канада, Франция, Швеция, 2019
Выпьем за любовь
комедия, экранизация
Германия, 2018
Небо измеряется МИлями
биография, военный фильм, драма, исторический фильм
Россия, 2019
До Нового года осталось...
мелодрама
Россия, 2019
Исцеляющая
мелодрама, триллер, фэнтези
Австралия, 2018
Отверженные
драма, криминальный фильм
Франция, 2019
Холстон
биография
США, 2019
Чёрное Рождество
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2019
Эрмитаж. Сила искусства
Италия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен