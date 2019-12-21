Реконструкцию Театра Сац проведут до конца 2021 года

«Мы завершаем Год театра и запускаем целый ряд больших программ по реконструкции, строительству и капитальному ремонту детских театров по всей стране. В этом году мы уже первые три областных театра привели в порядок – модернизировали их, и они распахнули свои двери перед зрителями. Но, конечно, большой проект – реконструкция главного нашего детского музыкального театра – Театра Сац. Небольшую часть театра уже привели в порядок, однако впереди еще огромный объем работы. Мы надеемся, что к концу 2021 года, не закрывая театра – что очень важно – мы увидим просто качественно новый объект XXI века», – подчеркнул Мединскиий
В настоящее время ведется разработка проектной документации и подготовка, основная работа по реконструкции начнется во второй половине 2020 года. В рамках реконструкции, в частности, будет проведен капремонт изношенных строительных конструкций здания, а также театрального зала и фойе. Будет восстановлен фасад, модернизированы инженерные сети и установлено современное сценическое и звуковое оборудование. Проект реконструкции предполагает также благоустройство прилегающей территории.
Здание Детского музыкального театра имени Наталии Сац на Воробьевых горах открылось в 1979 году. С момента его открытия и до нынешнего времени в театре ни разу не проводился капитальный ремонт, технологическое переоснащение или реконструкция. С 2012 года Минкультуры России и театром совместно разрабатывалась программа по обновлению здания и оборудования театра. За эти годы были проведены обширные работы по приведению в порядок инфраструктуры театра, реконструкции инженерных сетей, осуществлен капитальный ремонт малой сцены и ряда других помещений.