Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

В 2020 году «Звезду театрала» впервые получит любительский театр

23 декабря
2019 год
январь 2019
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2019
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2019
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2019
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2019
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
август 2019
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
сентябрь 2019
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
октябрь 2019
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ноябрь 2019
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
декабрь 2019
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости театра >>
23 декабря 2019
Дирекция Премии зрительских симпатий «Звезда театрала» приняла решение о создании специальной номинации «Лучший любительский театр», сообщает пресс-служба журнала «Театрал». К этой категории можно отнести и студенческие коллективы за исключением тех, что созданы в театральных вузах. Кроме того, эти театральные коллективы должны номинировать в лонг-лист спектакли, которые являются премьерами сезона 2019/2020. Победитель будет выбран путём народного интернет-голосования, которое пройдёт с июля по декабрь следующего года на странице премии.

По словам главного редактора «Театрала» и президента «Звезды театрала» Валерия Якова, «в редакцию журнала многократно поступали вопросы от зрителей: почему в лонг-листе нет номинации для любительских и студенческих театров, ведь у них тоже – своя многочисленная аудитория, свои традиции и свой репертуар. Возможно, эти театры порой уступают профессиональным коллективам, но перед лицом искусства, как известно, все равны. И никогда не знаешь, где засверкает талант будущего Смоктуновского или Евстигнеева, Гундаревой или Чуриковой – в профессиональном театре или на любительских подмостках».

Валерий Яков
фото: «Театрал»

В России множество городов (не говоря уже о поселках), где нет профессиональных драматических трупп, но есть настоящие энтузиасты, на плечах которых держится столь нелёгкое дело. Их роль подчас незаметна, а усилия кажутся тщетными. Но проходит время и выясняется, что искренность чувств, сила эмоций, однажды испытанных на спектакле, никуда не исчезает. Судя по тому, сколько сотен любительских театров существует сегодня в России, – отдача эта весьма высока. Любительские театры прорастают сквозь условия жизни российской глубинки, появляются на городских окраинах и больше того – на краю географии (достаточно вспомнить коллективы из Шарыпово и Мотыгино, ставшие в последние годы участниками целого ряда театральных фестивалей). Не говоря уже о том, что в любительских театрах начинали свой творческий путь многие выдающиеся актёры, имена которых теперь – золотая страница отечественного искусства. В их числе Иннокентий Смоктуновский, Сергей Лукьянов, Михаил Ульянов, Леонид Марков, Савелий Крамаров, Ролан Быков и многие другие.

«Звезда театрала» — единственная российская награда в сфере театрального искусства, которая обладает статусом независимой премии зрительских симпатий. Публика номинирует и отбирает лучшие премьерные работы сезона, актёров и режиссёров на интернет-портале премии. Приём заявок на следующий год открыт до 15 июня 2020 года. Принимаются отклики только на премьеры, вышедшие с 1 июня 2019-года по 31 мая 2020-го. Лонг-лист формируется из предложений, заявленных наибольшее количество раз. Голосование по лонг-листу пройдёт с июня по август наступающего года.
версия для печати
Ссылки по теме
Елизавета Боярская и Владимир Машков стали лауреатами премии «Звезда театрала»
Василий Лановой, Тамара Синявская и Марк Розовский стали «Легендами сцены»
Премию «Звезда Театрала» вручат 2 декабря
Поиск по меткам
Звезда Театрала
персоны
Ролан БыковНаталья ГундареваЕвгений ЕвстигнеевСавелий КрамаровСергей ЛукьяновЛеонид МарковИннокентий СмоктуновскийМихаил УльяновИнна Чурикова

фотографии >>
В 2020 году «Звезду театрала» впервые получит любительский театр фотографии
В 2020 году «Звезду театрала» впервые получит любительский театр фотографии
В 2020 году «Звезду театрала» впервые получит любительский театр фотографии
В 2020 году «Звезду театрала» впервые получит любительский театр фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Олег Акулич
Михаил Водяной
Мария Глазкова
Лев Дуров
Анастасия Макеева
Инга Оболдина
Валерий Рыжаков
Валентина Серова
Наталья Фатеева
Мари Белль
Жюльен Каретт
Майя Коморовская
Ник Моран
Мацей Навроцкий
Кори Хейм
Ханна Шигулла
все родившиеся 23 декабря >>

Афиша кино >>

Солярис
научная фантастика, экранизация
СССР, 1972
Ходячий замок
научная фантастика, приключения, фэнтези, экранизация
Япония, 2004
Байкал. Магия воды
Германия, Канада, Россия, США, Франция, 2019
Иван Царевич и Серый Волк-4
Россия, 2019
Союз Спасения
драма, исторический фильм, приключения
Россия, 2019
Холоп
комедия
Россия, 2019
Фиксики против кработов
детский фильм, комедия, музыкальный фильм, приключения
Россия, 2019
С широко закрытыми глазами
детектив, драма, мистика, триллер, экранизация
США, Великобритания, 1999
Звёздные Войны: Скайуокер. Восход
боевик, научная фантастика, приключения, фэнтези
США, 2019
Реальная любовь в Нью-Йорке
драма, социальная драма
Германия, Дания, Канада, Франция, Швеция, 2019
Выпьем за любовь
комедия, экранизация
Германия, 2018
До Нового года осталось...
мелодрама
Россия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен