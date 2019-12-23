В 2020 году «Звезду театрала» впервые получит любительский театр

Дирекция Премии зрительских симпатий «Звезда театрала» приняла решение о создании специальной номинации «Лучший любительский театр», сообщает пресс-служба журнала «Театрал». К этой категории можно отнести и студенческие коллективы за исключением тех, что созданы в театральных вузах. Кроме того, эти театральные коллективы должны номинировать в лонг-лист спектакли, которые являются премьерами сезона 2019/2020. Победитель будет выбран путём народного интернет-голосования, которое пройдёт с июля по декабрь следующего года на странице премии.
По словам главного редактора «Театрала» и президента «Звезды театрала» Валерия Якова, «в редакцию журнала многократно поступали вопросы от зрителей: почему в лонг-листе нет номинации для любительских и студенческих театров, ведь у них тоже – своя многочисленная аудитория, свои традиции и свой репертуар. Возможно, эти театры порой уступают профессиональным коллективам, но перед лицом искусства, как известно, все равны. И никогда не знаешь, где засверкает талант будущего Смоктуновского или Евстигнеева, Гундаревой или Чуриковой – в профессиональном театре или на любительских подмостках».
фото: «Театрал»
В России множество городов (не говоря уже о поселках), где нет профессиональных драматических трупп, но есть настоящие энтузиасты, на плечах которых держится столь нелёгкое дело. Их роль подчас незаметна, а усилия кажутся тщетными. Но проходит время и выясняется, что искренность чувств, сила эмоций, однажды испытанных на спектакле, никуда не исчезает. Судя по тому, сколько сотен любительских театров существует сегодня в России, – отдача эта весьма высока. Любительские театры прорастают сквозь условия жизни российской глубинки, появляются на городских окраинах и больше того – на краю географии (достаточно вспомнить коллективы из Шарыпово и Мотыгино, ставшие в последние годы участниками целого ряда театральных фестивалей). Не говоря уже о том, что в любительских театрах начинали свой творческий путь многие выдающиеся актёры, имена которых теперь – золотая страница отечественного искусства. В их числе Иннокентий Смоктуновский, Сергей Лукьянов, Михаил Ульянов, Леонид Марков, Савелий Крамаров, Ролан Быков и многие другие.
«Звезда театрала» — единственная российская награда в сфере театрального искусства, которая обладает статусом независимой премии зрительских симпатий. Публика номинирует и отбирает лучшие премьерные работы сезона, актёров и режиссёров на интернет-портале премии. Приём заявок на следующий год открыт до 15 июня 2020 года. Принимаются отклики только на премьеры, вышедшие с 1 июня 2019-года по 31 мая 2020-го. Лонг-лист формируется из предложений, заявленных наибольшее количество раз. Голосование по лонг-листу пройдёт с июня по август наступающего года.