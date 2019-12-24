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Борис Драгилев выступит со спектаклем «Суббота» в «Школе современной пьесы»

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Новости театра >>
24 декабря 2019
Известный шансонье Борис Драгилев 5 января приглашает москвичей и гостей столицы на свой спектакль «Суббота», чей показ состоится в «Школе современной пьесы» в 19.00.

Борис Драгилев выступит со спектаклем «Суббота» в «Школе современной пьесы»
фото: пресс-служба спектакля

Согласно пресс-службе спектакля, постановка Дамиры Гареевой открыла новый театральный проект «Автор на сцене», когда всё создано и воплощено на сцене одним человеком: и сама пьеса, и песни со стихами, и музыка. Когда на множество ролей в спектакле – один актёр – автор. В сюжете пьесы нет ничего лишнего, надуманного. Всё, от первой до последней буквы, от первой до последней эмоции, – реальная жизнь. И, благодаря этой простоте, искренности и доверительности, зритель с самого начала спектакля вовлечён в круговорот событий. Он вместе с героями рассуждает, смеётся, рискует и любит. И не знает, что ждёт его в следующее мгновение.

В «Субботе» множество персонажей: мужчины, женщины, подростки. Судьбы самых разных людей (музыкант и хозяин ресторана, медсестра и вор…), проживающих за время действия спектакля десятки лет жизни, переплетаются в одну историю. И в каждом персонаже, думающем и чувствующем от первого лица, заложена часть авторской души. Зритель становится свидетелем исповеди автора, который пытается дать ответ на один из главных вопросов: как живётся человеку в этом непростом мире и можно ли в нём выживать, не потеряв достоинства.



Каждое художественное произведение открывает внутренний мир его творца. В «Субботе» он передан без искажений и вольных трактовок, от первоисточника. Всё происходит здесь и сейчас. Как впервые. Спектакль «автора на сцене» – всегда премьера.
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театры
"Школа современной пьесы"

фотографии >>
Борис Драгилев выступит со спектаклем «Суббота» в «Школе современной пьесы» фотографии
Борис Драгилев выступит со спектаклем «Суббота» в «Школе современной пьесы» фотографии
Борис Драгилев выступит со спектаклем «Суббота» в «Школе современной пьесы» фотографии
Борис Драгилев выступит со спектаклем «Суббота» в «Школе современной пьесы» фотографии
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