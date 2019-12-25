Владимир Машков поставил спектакль с Ольгой Красько в образе Мэрилин Монро

25 декабря в московском Театре Олега Табакова
на Чистых прудах состоится премьера спектакля по пьесе известного английского драматурга, киносценариста и режиссёра Терри Джонсона
«Ночь в отеле
», который поставил Владимир Машков
. Для актёра это первая постановка в статусе художественного руководителя ТОТ
, отмечается на сайте
театра.
«Мы взяли для постановки пьесу английского драматурга Терри Джонсона, которая никогда не шла в России, она называется Insignificance, что переводится как "Незначительность". В нашем переводе она называется "Ночь в отеле". По жанру это комедия относительности, как и вся наша жизнь. Эта история гипотетически произошла 15 сентября 1954 года в США. Это было время расцвета маккартизма, время послевоенное, когда усилилось влияние коммунистической идеи, против которой очень боролись Соединённые Штаты. Мы попытаемся заглянуть за этот "железный занавес", чтобы увидеть, что же произошло на этой исторической встрече», –
цитирует ТАСС
Машкова.
По сюжету в 1953-м в номере нью-йоркского отеля совершенно случайно встретились всемирно известные Актриса, Спортсмен, Сенатор и Ученый (то есть Мэрилин Монро
, Джо ДиМаджио
, Джозеф Маккарти
и Альберт Эйнштейн
). Прототипы этих персонажей понятны сразу, хотя и не названы автором. Всю пьесу нам придётся стоять на пороге доверия к происходящему. Вероятность этой встречи стремится к нулю, однако для неё были причины и о ней ходят слухи. Если встреча состоялась - о чем бы говорили эти люди, владевшие воображением, умами и жизнями миллионов?
В спектакле заняты Ольга Красько
, Авангард Леонтьев
, Сергей Угрюмов
и Михаил Хомяков
.
Пьеса Джонсона была адаптирована для кино Николасом Роугом
в 1985-м. В картине «Ничтожество
» сыграли Майкл Эмиль
, Тереза Расселл
, Тони Кёртис
и Гэри Бьюзи
.