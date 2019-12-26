Не стало худрука «Современника» Галины Волчек

26 декабря
в возрасте 86
лет скончалась заслуженная артистка РСФСР, народная артистка РСФСР и СССР, актриса, театральный режиссёр, мать Дениса Евстигнеева
, художественный руководитель театра «Современник
» Галина Волчек
, сообщает ТАСС
.
«Галина Борисовна скончалась», —
цитирует агентство пресс-службу театра. О прощании с худруком будет объявлено позднее.
Галина Борисовна Волчек
родилась 19 декабря 1933
года в Москве в семье кинооператора Бориса Израилевича Волчека
. По окончании школы-студии МХАТ вместе с Олегом Ефремовым
стала одним из основателей московского театра-студии «Современник», с 1972-го — главный режиссёр театра, а с 1989-го — его художественный руководитель.
На счету Волчек более 25
ролей в кино. Её кинодебют состоялся в 1957-м ролью Мариторнес в «Дон Кихоте
» Григория Козинцева
. Она также создала запоминающиеся образы в фильмах «Берегись автомобиля
», «Король Лир
», «Русалочка
», «Про Красную Шапочку
» и «Осенний марафон
». Сыграла саму себя в сериале «Таинственная страсть
».