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Не стало худрука «Современника» Галины Волчек

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Новости театра >>
26 декабря 2019
26 декабря в возрасте 86 лет скончалась заслуженная артистка РСФСР, народная артистка РСФСР и СССР, актриса, театральный режиссёр, мать Дениса Евстигнеева, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, сообщает ТАСС.

«Галина Борисовна скончалась», — цитирует агентство пресс-службу театра. О прощании с худруком будет объявлено позднее.

Не стало худрука «Современника» Галины Волчек
фото: ru.wikipedia

Галина Борисовна Волчек родилась 19 декабря 1933 года в Москве в семье кинооператора Бориса Израилевича Волчека. По окончании школы-студии МХАТ вместе с Олегом Ефремовым стала одним из основателей московского театра-студии «Современник», с 1972-го — главный режиссёр театра, а с 1989-го — его художественный руководитель.

На счету Волчек более 25 ролей в кино. Её кинодебют состоялся в 1957-м ролью Мариторнес в «Дон Кихоте» Григория Козинцева. Она также создала запоминающиеся образы в фильмах «Берегись автомобиля», «Король Лир», «Русалочка», «Про Красную Шапочку» и «Осенний марафон». Сыграла саму себя в сериале «Таинственная страсть».
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СМИ: Галина Волчек госпитализирована
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Не стало худрука «Современника» Галины Волчек фотографии
Не стало худрука «Современника» Галины Волчек фотографии
Не стало худрука «Современника» Галины Волчек фотографии
Не стало худрука «Современника» Галины Волчек фотографии
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