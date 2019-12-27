Екатерина Мигицко поставила версию «Трамвая "Желание"» на жестовом языке

По сюжету обедневшая аристократка Бланш Дюбуа, вынужденная переехать к своей сестре Стелле, оказывается лицом к лицу с приземлённой и грубой действительностью. Её главным врагом становится хозяин дома – Стэнли Ковальски, простой мужик, органически не переносящий представительницу совсем иного, роскошного мира. Бланш одновременно очаровывает и раздражает его, поэтому он со звериной жестокостью разрушает её последнюю надежду на счастье. Став заложницей ранящих воспоминаний, героиня вновь и вновь переживает боль от утраты собственных иллюзий. Образное решение спектакля открывает для зрителя внутренний мир Бланш, тонкой и страстной натуры, неспособной найти себе место в вульгарном мире обывателей.
Режиссёр Екатерина Мигицко не следует узнаваемой сюжетной линии, но стремится раскрыть глубинный смысл пьесы. Осознанный уход от единого хореографического решения и замена его на череду эмоционально-пластических этюдов позволяют наглядно показать на сцене полное драматизма противостояние человека и социума. Вербальный и жестовый языки, наравне используемые в спектакле, переплетаются, усиливая темы одиночества и разобщенности.
Спектакль неслышащих актёров – выпускников актёрского факультета Российской государственной специализированной академии искусств, мастерской Игоря Михайловича Вострова (выпуск 2019-го). Премьера состоялась в РГСАИ в феврале 2019 года.
В постановке заняты Анастасия Заитова, Татьяна Валешная, Денис Морозов, Вера Колесникова, Алексей Сапожников, Антон Балушев, Марина Менделева, Елена Ерихина и Алексей Лемешев. За хореографию жеста отвечает актёр Максим Тиунов.