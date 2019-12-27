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Екатерина Мигицко поставила версию «Трамвая "Желание"» на жестовом языке

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Новости театра >>
27 декабря 2019
12 января в 19.00 на сцене ЦДР на Беговой в рамках проекта «ЦДР. Старт» состоится премьера спектакля Екатерины Мигицко «Белые деревья. Иллюзии». Согласно пресс-службе театра, постановка создана по мотивам пьесы Теннесси Уильямса «Трамвай "Желание"».

Екатерина Мигицко поставила версию «Трамвая Желание» на жестовом языке
фото: facebook.com

По сюжету обедневшая аристократка Бланш Дюбуа, вынужденная переехать к своей сестре Стелле, оказывается лицом к лицу с приземлённой и грубой действительностью. Её главным врагом становится хозяин дома – Стэнли Ковальски, простой мужик, органически не переносящий представительницу совсем иного, роскошного мира. Бланш одновременно очаровывает и раздражает его, поэтому он со звериной жестокостью разрушает её последнюю надежду на счастье. Став заложницей ранящих воспоминаний, героиня вновь и вновь переживает боль от утраты собственных иллюзий. Образное решение спектакля открывает для зрителя внутренний мир Бланш, тонкой и страстной натуры, неспособной найти себе место в вульгарном мире обывателей.

Режиссёр Екатерина Мигицко не следует узнаваемой сюжетной линии, но стремится раскрыть глубинный смысл пьесы. Осознанный уход от единого хореографического решения и замена его на череду эмоционально-пластических этюдов позволяют наглядно показать на сцене полное драматизма противостояние человека и социума. Вербальный и жестовый языки, наравне используемые в спектакле, переплетаются, усиливая темы одиночества и разобщенности.



Спектакль неслышащих актёров – выпускников актёрского факультета Российской государственной специализированной академии искусств, мастерской Игоря Михайловича Вострова (выпуск 2019-го). Премьера состоялась в РГСАИ в феврале 2019 года.

В постановке заняты Анастасия Заитова, Татьяна Валешная, Денис Морозов, Вера Колесникова, Алексей Сапожников, Антон Балушев, Марина Менделева, Елена Ерихина и Алексей Лемешев. За хореографию жеста отвечает актёр Максим Тиунов.
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Екатерина Мигицко поставила версию «Трамвая "Желание"» на жестовом языке фотографии
Екатерина Мигицко поставила версию «Трамвая "Желание"» на жестовом языке фотографии
Екатерина Мигицко поставила версию «Трамвая "Желание"» на жестовом языке фотографии
Екатерина Мигицко поставила версию «Трамвая "Желание"» на жестовом языке фотографии
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