Закон о штрафах за перепродажу билетов подписан президентом РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о штрафах за перепродажу билетов в театры, музеи и на концерты, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале
правовой информации и вступит в силу через 15 дней.
Изменения вносятся в Кодекс об административных правонарушениях. Максимальный размер штрафа – пятикратная стоимость билета, эту меру могут использовать для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридических лиц. Их деятельность также может быть приостановлена на срок до 90 суток.
Для граждан штраф составит от полуторакратной до двукратной цены, указанной в билете, для должностных лиц - от двукратной до трехкратной цены. Протоколы о правонарушениях, связанных с незаконной продажей билетов, будут составлять представители Министерства культуры РФ.
Исключением будут случаи однократной продажи гражданином приобретенных им для личного пользования билета, абонемента или экскурсионной путевки по цене, не превышающей ту, что указана в билете.