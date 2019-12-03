Елизавета Боярская и Владимир Машков стали лауреатами премии «Звезда театрала»

Победу в категории спектаклей большой формы одержал «Макбет» Театра на Малой Бронной, малой – «Человек из Подольска Сережа очень тупой» Марины Брусникиной в театре «Практика». Лучшим режиссером зрители назвали Кирилла Серебренникова с постановкой «Барокко» в «Гоголь-центре». Вместо него награду получил директор театра Алексей Кабешев. Победителем в новой номинации «Лучшая постановка иностранного режиссера в России» стал Джорджо Сангати со спектаклем «Новая квартира» в Театре им. Вахтангова. Награду за итальянского режиссера получили артисты спектакля. Лучшим театрализованным проектом стал «Бурлеск» Цирка на Цветном бульваре.
Лучшим музыкальным спектаклем стал мюзикл «Джейн Эйр», постановкой для детей и юношества стала «Чёрная курица» РАМТа (режиссер Екатерина Половцева). Лучшим региональным театром назван пермский «У Моста», лучшим театром за рубежом – русский театр Эстонии Vene Teater, социальным проектом – тифлокомментирование спектаклей в Московском Губернском театре, а лучшим директором признан Андрей Воробьев («Мастерская Петра Фоменко»).
«Мне кажется, легенда – это некий вымысел. Сегодня мой сын разбудил меня со словами: «Вставай, легенда», и я понял, что отныне моя жизнь станет совершенно иной. Если серьезно, то хочу сказать следующее: давайте будем свободными в нашем театральном деле и давайте делать высокое. И тогда каждый из нас станет легендой», – отметил Розовский.
«Звезда Театрала» – единственная российская награда в сфере театрального искусства, которая обладает статусом независимой премии зрительских симпатий. За 12 лет существования премия стала символом непредвзятой оценки, честной победы и общественного признания, потому что её лауреатов путем интернет-голосования определяет самое массовое жюри — многотысячная зрительская аудитория по всему миру. В нынешнем году зрители установили своеобразный рекорд. В народном голосовании, которое продолжалось с 1 июля по 30 ноября, приняли участие 103 тыс. 148 человек, что на порядок больше, чем в предшествующие годы.