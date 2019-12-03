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Елизавета Боярская и Владимир Машков стали лауреатами премии «Звезда театрала»

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Новости театра >>
3 декабря 2019
Вручение премии «Звезда Театрала, проводимой при поддержке Фонда президентстких грантов, состоялось в Театре им. Евг.Вахтангова, сообщает пресс-служба награды.

Елизавета Боярская и Владимир Машков стали лауреатами премии «Звезда театрала»
фото: Пресс-служба премии/ фото Валерии Новокрещеной

Лучшими актерами по результатам зрительского голосования были названы Елизавета Боярская, сыгравшая Марину Цветаеву в постановке «1926» (Филармония им. Шостаковича), и Владимир Машков за роль в «Матросской тишине» Театра Олега Табакова. За роли второго плана отметили Ирину Пегову и Константина Райкина. Лучшей театральной актрисой в кино названа Светлана Немоляева, сыгравшая в ленте «Ван Гоги», а актером – Олег Меньшиков за фильм «Гоголь. Страшная месть».

Победу в категории спектаклей большой формы одержал «Макбет» Театра на Малой Бронной, малой – «Человек из Подольска Сережа очень тупой» Марины Брусникиной в театре «Практика». Лучшим режиссером зрители назвали Кирилла Серебренникова с постановкой «Барокко» в «Гоголь-центре». Вместо него награду получил директор театра Алексей Кабешев. Победителем в новой номинации «Лучшая постановка иностранного режиссера в России» стал Джорджо Сангати со спектаклем «Новая квартира» в Театре им. Вахтангова. Награду за итальянского режиссера получили артисты спектакля. Лучшим театрализованным проектом стал «Бурлеск» Цирка на Цветном бульваре.

Лучшим музыкальным спектаклем стал мюзикл «Джейн Эйр», постановкой для детей и юношества стала «Чёрная курица» РАМТа (режиссер Екатерина Половцева). Лучшим региональным театром назван пермский «У Моста», лучшим театром за рубежом – русский театр Эстонии Vene Teater, социальным проектом – тифлокомментирование спектаклей в Московском Губернском театре, а лучшим директором признан Андрей ВоробьевМастерская Петра Фоменко»).

«Звезда Театрала» завершилась чествованием «Легенд сцены». В этом году почетная награда досталась Тамаре Синявской, Василию Лановому и Марку Розовскому.

«Мне кажется, легенда – это некий вымысел. Сегодня мой сын разбудил меня со словами: «Вставай, легенда», и я понял, что отныне моя жизнь станет совершенно иной. Если серьезно, то хочу сказать следующее: давайте будем свободными в нашем театральном деле и давайте делать высокое. И тогда каждый из нас станет легендой», – отметил Розовский.

«Звезда Театрала» – единственная российская награда в сфере театрального искусства, которая обладает статусом независимой премии зрительских симпатий. За 12 лет существования премия стала символом непредвзятой оценки, честной победы и общественного признания, потому что её лауреатов путем интернет-голосования определяет самое массовое жюри — многотысячная зрительская аудитория по всему миру. В нынешнем году зрители установили своеобразный рекорд. В народном голосовании, которое продолжалось с 1 июля по 30 ноября, приняли участие 103 тыс. 148 человек, что на порядок больше, чем в предшествующие годы.
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Василий Лановой, Тамара Синявская и Марк Розовский стали «Легендами сцены»
Премию «Звезда Театрала» вручат 2 декабря
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Звезда Театрала
персоны
Елизавета БоярскаяМарина БрусникинаАлексей КабешевВасилий ЛановойВладимир МашковОлег МеньшиковСветлана НемоляеваИрина ПеговаЕкатерина ПоловцеваКонстантин РайкинМарк РозовскийКирилл СеребренниковТамара Синявская
театры
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Елизавета Боярская и Владимир Машков стали лауреатами премии «Звезда театрала» фотографии
Елизавета Боярская и Владимир Машков стали лауреатами премии «Звезда театрала» фотографии
Елизавета Боярская и Владимир Машков стали лауреатами премии «Звезда театрала» фотографии
Елизавета Боярская и Владимир Машков стали лауреатами премии «Звезда театрала» фотографии
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