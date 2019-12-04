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Театр МОСТ открывает новую сцену

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Новости театра >>
4 декабря 2019
Театр МОСТ открывает вторую сцену на Новинском бульваре, официальное открытие площадки состоится 9 декабря, сообщает пресс-служба театра.

Театр МОСТ открывает новую сцену
фото: Пресс-служба театра МОСТ

Сцена театра МОСТ на Новинском – трансформируемое сценическое пространство, позволяющее менять конфигурацию зала и расположение зрительских мест от спектакля к спектаклю. Это в свою очередь открывает режиссерам дополнительные возможности для творческих поисков и экспериментов.

На новую сцену театра переехали детские спектакли проекта «Волшебный МОСТик». Так, уже в декабре юных зрителей ждет премьера «Мой Андерсен», который станет центральным событием новогодних программ театра. Здесь же будут проходить занятия детской актерской студии, дискуссионные клубы, мастерские сторителлинга.

Кроме того, именно на этой сцене будут проходить премьеры экспериментальных спектаклей, а с нового года запустятся еще и «Творческие среды».

Новая сцена открывается при поддержке Департамента культуры Москвы, дополнительные средства были собраны на краудфандинговой платформе Planeta.ru.
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