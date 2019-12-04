Театр МОСТ открывает новую сцену

ревью

Должен остаться только один: Рами Малек терроризирует Дэниэла Крэйга

Режиссер фильма «Простой карандаш» Наталья Назарова о роли педагога, судьбе человека и новых проектах

Новости кино

Национальная Медиа Группа объединится с компанией Star Media для новых проектов

Первые фильмы и сериалы совместного предприятия будут готовы уже в следующем году.