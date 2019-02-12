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Сергей Волков, Евгения Крегжде и Виктор Добронравов сыграют в «Пер Гюнте» Юрия Бутусова

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Новости театра >>
12 февраля 2019
Объявлен актёрский состав спектакля «Пер Гюнт» по драме Генрика Ибсена, который репетирует Юрий Бутусов, назначенный в начале текущего сезона на должность главного режиссёра театра имени Вахтангова.

Согласно пресс-службе театра, в постановке заняты Сергей Волков, Виктор Добронравов, Евгения Крегжде, Павел Попов, Денис Самойлов, Яна Соболевская, Александра Стрельцина, Валерий Ушаков и Лада Чуровская. Предпремьерные показы запланированы на 30 и 31 мая, а премьера состоится в середине сентября текущего года.

Сергей Волков, Евгения Крегжде и Виктор Добронравов сыграют в «Пер Гюнте» Юрия Бутусова

Для Добронравова, Крегжде, Попова, Стрельциной и Ушакова это не первый опыт сотрудничества с Бутусовым — они были заняты в его вахтанговских спектаклях «Мера за меру» Уильяма Шекспира и «Бег» Михаила Булгакова. Волков, много игравший в Театре имени Ленсовета в постановках режиссёра, в январе был принят в труппу Вахтанговского театра. Чуровская и Самойлов работают с Бутусовым впервые.

Над «Пер Гюнтом» также работают сценограф Александр Барменков, художник по свету Александр Матвеев, художник по костюмам Максим Обрезков и балетмейстер Николай Реутов.
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