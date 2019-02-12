Сергей Волков, Евгения Крегжде и Виктор Добронравов сыграют в «Пер Гюнте» Юрия Бутусова

Объявлен актёрский состав спектакля «Пер Гюнт»
по драме Генрика Ибсена
, который репетирует Юрий Бутусов
, назначенный в начале текущего сезона на должность главного режиссёра театра имени Вахтангова
.
Согласно пресс-службе
театра, в постановке заняты Сергей Волков
, Виктор Добронравов
, Евгения Крегжде
, Павел Попов
, Денис Самойлов
, Яна Соболевская
, Александра Стрельцина
, Валерий Ушаков
и Лада Чуровская
. Предпремьерные показы запланированы на 30 и 31 мая, а премьера состоится в середине сентября текущего года.
Для Добронравова, Крегжде, Попова, Стрельциной и Ушакова это не первый опыт сотрудничества с Бутусовым — они были заняты в его вахтанговских спектаклях «Мера за меру» Уильяма Шекспира
и «Бег» Михаила Булгакова
. Волков, много игравший в Театре имени Ленсовета
в постановках режиссёра, в январе был принят в труппу Вахтанговского театра. Чуровская и Самойлов работают с Бутусовым впервые.
Над «Пер Гюнтом» также работают сценограф Александр Барменков
, художник по свету Александр Матвеев
, художник по костюмам Максим Обрезков
и балетмейстер Николай Реутов
.