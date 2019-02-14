Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Умер певец Сергей Захаров

14 февраля
2019 год
январь 2019
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2019
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Новости театра >>
14 февраля 2019
Сегодня, 14 февраля, на 69-м году жизни умер заслуженный артист РСФСР, народный артист России, популярный советский и российский эстрадный певец Сергей Захаров. Причиной смерти стала сердечная недостаточность, уточняет ТАСС.

Умер певец Сергей Захаров
фото: msk.kassir

Сергей Георгиевич Захаров родился 1 мая 1950 года в Николаеве, где его отец, Георгий Михайлович Захаров, проходил службу. Вскоре отца перевели на космодром Байконур, где семья прожила 13 лет. После окончания школы и службы в армии в 1971 году поступил в училище имени Гнесиных на отделение музыкальной комедии.

Ещё будучи студентом, гастролировал с оркестром Леонида Утесова. Вскоре был принят в труппу Ленинградского мюзик-холла и продолжил обучение в музыкальном училище имени Римского-Корсакова по специальности сольное пение. Весной 1974-го на Первом международном конкурсе в Болгарии «Золотой Орфей» был удостоен I-й премии. Затем последовали и другие престижные конкурсы, в которых певец занимал первые места.

В 1975-м Сергей Захаров сыграл одну из главных ролей в музыкальном фильме Леонида Квинихидзе «Небесные ласточки». Он побывал с гастролями в 43 странах мира, где выступал с программой русской романтической музыки, произведениями Рахманинова, Чайковского, Глинки, с ариями из оперетт.
версия для печати
Поиск по меткам
МузыкантыСоветское кино
персоны
Сергей ЗахаровЛеонид Утёсов
театры
Санкт-Петербургский мюзик-холл

фотографии >>
Умер певец Сергей Захаров фотографии
Умер певец Сергей Захаров фотографии
Умер певец Сергей Захаров фотографии
Умер певец Сергей Захаров фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Сергей Захаров
14 февраля ушел из жизни певец и актер Сергей Захаров.

День рождения >>

Ашот Адамян
Ирина Барская
Александр Воробьёв
Сергей Воробьёв (IV)
Николай Ерёменко (мл.)
Степан Крылов
Сергей Пиоро
Владимир Рецептер
Марина Соколова
Одри Дана
Жослин Киврен
Роман Клосовский
Вик Морроу
Саймон Пегг
Фредди Хаймор
Маттиас Хьюз
все родившиеся 14 февраля >>

Афиша кино >>

Айка
социальная драма
Германия, Казахстан, Китай, Польша, Россия, 2018
Алита: Боевой ангел
боевик, мелодрама, научная фантастика, приключения
Аргентина, Канада, США, 2018
Пилигрим
психологический триллер
Россия, 2018
Банды Индостана
боевик, приключения
Индия, 2018
Громкая связь
Россия, 2019
Капернаум
драма, социальная драма
Ливан, Франция, 2018
Любить нельзя расстаться
комедия, мелодрама
Аргентина, 2018
Отрыв
триллер
Россия, 2018
Святая Агата
фильм ужасов
США, 2018
Семь ужинов
Россия, 2019
Тайный мир Анны
приключения, семейное кино, экранизация
Мексика, 2017
Тетрадь дружбы Нацумэ
драма
Япония, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен