Умер певец Сергей Захаров

Сегодня, 14 февраля
, на 69
-м году жизни умер заслуженный артист РСФСР, народный артист России, популярный советский и российский эстрадный певец Сергей Захаров
. Причиной смерти стала сердечная недостаточность, уточняет ТАСС
.
Сергей Георгиевич Захаров
родился 1 мая 1950
года в Николаеве, где его отец, Георгий Михайлович Захаров
, проходил службу. Вскоре отца перевели на космодром Байконур, где семья прожила 13 лет. После окончания школы и службы в армии в 1971 году поступил в училище имени Гнесиных на отделение музыкальной комедии.
Ещё будучи студентом, гастролировал с оркестром Леонида Утесова
. Вскоре был принят в труппу Ленинградского мюзик-холла
и продолжил обучение в музыкальном училище имени Римского-Корсакова по специальности сольное пение. Весной 1974-го на Первом международном конкурсе в Болгарии «Золотой Орфей» был удостоен I-й премии. Затем последовали и другие престижные конкурсы, в которых певец занимал первые места.
В 1975-м Сергей Захаров сыграл одну из главных ролей в музыкальном фильме Леонида Квинихидзе «Небесные ласточки»
. Он побывал с гастролями в 43 странах мира, где выступал с программой русской романтической музыки, произведениями Рахманинова, Чайковского, Глинки, с ариями из оперетт.