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Театр Вахтангова убирает из репертуара «Бенефис» с Владимиром Этушем

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Новости театра >>
2 февраля 2019
Руководство Театра имени Евгения Вахтангова убирает из репертуара спектакль «Бенефис», главную роль в котором играл Владимир Этуш, сообщается на сайте театра.

Театр Вахтангова убирает из репертуара «Бенефис» с Владимиром Этушем

«К нашему огромному сожалению, Владимиру Абрамовичу, отметившему в прошлом году своё 95-летие, стало тяжело играть этот трехчасовой спектакль. Мы, безусловно, не хотим подвергать лишней нагрузке любимого нами и, без ложной скромности, всей страной В.А. Этуша. Нам не хочется ставить и зрителей в положение, когда каждый показ спектакля может быть в последний момент отменен или заменен из-за неважного самочувствия артиста, как неоднократно происходило в последнее время. Поэтому мы приняли решение о снятии с репертуара спектакля "Бенефис"», – отмечается в сообщении.

При этом руководство театра сделает всё, «чтобы Владимир Этуш имел в дальнейшем возможность регулярно выходить на Вахтанговскую сцену в роли, соответствующей не только его таланту, но и физическим возможностям».

Спектакль «Бенефис» был поставлен два года назад Владимиром Ивановым по пьесе Надежды Птушкиной «Пока она умирала» и всё это время ежемесячно шел при полных залах.
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персоны
Владимир Иванов (II)Владимир Этуш
театры
Театр им. Евг.Вахтангова

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Театр Вахтангова убирает из репертуара «Бенефис» с Владимиром Этушем фотографии
Театр Вахтангова убирает из репертуара «Бенефис» с Владимиром Этушем фотографии
Театр Вахтангова убирает из репертуара «Бенефис» с Владимиром Этушем фотографии
Театр Вахтангова убирает из репертуара «Бенефис» с Владимиром Этушем фотографии
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