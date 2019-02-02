Театр Вахтангова убирает из репертуара «Бенефис» с Владимиром Этушем

Руководство Театра имени Евгения Вахтангова
убирает из репертуара спектакль «Бенефис», главную роль в котором играл Владимир Этуш
, сообщается на сайте
театра.
«К нашему огромному сожалению, Владимиру Абрамовичу, отметившему в прошлом году своё 95-летие, стало тяжело играть этот трехчасовой спектакль. Мы, безусловно, не хотим подвергать лишней нагрузке любимого нами и, без ложной скромности, всей страной В.А. Этуша. Нам не хочется ставить и зрителей в положение, когда каждый показ спектакля может быть в последний момент отменен или заменен из-за неважного самочувствия артиста, как неоднократно происходило в последнее время. Поэтому мы приняли решение о снятии с репертуара спектакля "Бенефис"
», – отмечается в сообщении.
При этом руководство театра сделает всё, «чтобы Владимир Этуш имел в дальнейшем возможность регулярно выходить на Вахтанговскую сцену в роли, соответствующей не только его таланту, но и физическим возможностям».
Спектакль «Бенефис» был поставлен два года назад Владимиром Ивановым
по пьесе Надежды Птушкиной «Пока она умирала» и всё это время ежемесячно шел при полных залах.