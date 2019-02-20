Ефим Шифрин и Валерия Ланская возвращаются в «Принцессу цирка»

Мюзикл «Принцесса цирка» возвращается на сцену – спектакли будут идти со 2 марта по 14 апреля в Театре мюзикла на Пушкинской площади, сообщает пресс-служба проекта.
фото: Театр мюзикла
Переложение классической оперетты осуществлено при участии канадского театра-цирка «7 пальцев». Каждый вечер на арене, то есть на сцене, — великая музыка Имре Кальмана, невероятные трюки акробатов и воздушных гимнастов, смертельный номер Мистера Икс, исполняемый без страховки, и, конечно, полная тайн и страстей история любви дамы из высшего общества и простого циркового артиста.
«Принцесса цирка» – знаковый спектакль, постановка стала первой в истории прославленной оперетты, соединившей в себе цирк, мюзикл и драматическое мастерство. Никогда прежде цирк не присутствовал так зримо и очевидно в спектакле, выступая не просто местом действия, а главным действующим лицом. Сюжет мюзикла значительно отличается от известных музыкальных фильмов о Мистере Икс.
Хореографом-постановщиком спектакля выступила Женевьев Дорион-Купаль (Канада), которая участвовала в постановке мировых мюзиклов («Чикаго», «Отверженные», «Бриолин») и работала над турами Селин Дион Unison и Гару SEUL. Художником-постановщиком стал признанный во всем мире сценограф Оливье Ландревиль (Канада).