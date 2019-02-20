Ефим Шифрин и Валерия Ланская возвращаются в «Принцессу цирка»

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Народному артисту России было 68 лет.

Сергей Волков, Евгения Крегжде и Виктор Добронравов сыграют в «Пер Гюнте» Юрия Бутусова

7 февраля

Москвичи познакомятся с «Мечтателями»

Со 2 по 28 марта в Vegas City Hall пройдёт премьера нового шоу-мюзикла для всей семьи.