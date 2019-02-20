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Ефим Шифрин и Валерия Ланская возвращаются в «Принцессу цирка»

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Новости театра >>
20 февраля 2019
Мюзикл «Принцесса цирка» возвращается на сцену – спектакли будут идти со 2 марта по 14 апреля в Театре мюзикла на Пушкинской площади, сообщает пресс-служба проекта.

Ефим Шифрин и Валерия Ланская возвращаются в «Принцессу цирка»
фото: Театр мюзикла

Переложение классической оперетты осуществлено при участии канадского театра-цирка «7 пальцев». Каждый вечер на арене, то есть на сцене, — великая музыка Имре Кальмана, невероятные трюки акробатов и воздушных гимнастов, смертельный номер Мистера Икс, исполняемый без страховки, и, конечно, полная тайн и страстей история любви дамы из высшего общества и простого циркового артиста.

«Принцесса цирка» – знаковый спектакль, постановка стала первой в истории прославленной оперетты, соединившей в себе цирк, мюзикл и драматическое мастерство. Никогда прежде цирк не присутствовал так зримо и очевидно в спектакле, выступая не просто местом действия, а главным действующим лицом. Сюжет мюзикла значительно отличается от известных музыкальных фильмов о Мистере Икс.

Для усиления первоначальной интриги поэтом и переводчиком мировых мюзиклов Алексеем Иващенко при участии режиссеров Марины Швыдкой и Себастьяна Солдевилья (Франция/Канада) было переработано либретто и введены новые герои. Одного из них – скользкого типа по имени Пуассон – играет Ефим Шифрин. Вместе с ним на сцене – звезды театра, кино и мюзиклов Валерия Ланская, Алексей Колган, заслуженный артист России Павел Любимцев, лауреаты премии «Золотая Маска» Мария Биорк и Оксана Костецкая, а также Максим Заусалин, Евгений Шириков, Елена Моисеева, Марат Абдрахимов, Екатерина Новоселова и другие.

Хореографом-постановщиком спектакля выступила Женевьев Дорион-Купаль (Канада), которая участвовала в постановке мировых мюзиклов («Чикаго», «Отверженные», «Бриолин») и работала над турами Селин Дион Unison и Гару SEUL. Художником-постановщиком стал признанный во всем мире сценограф Оливье Ландревиль (Канада).
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Марат АбдрахимовМария БиоркМаксим ЗаусалинАлексей ИващенкоИмре (Эммерих) КальманАлексей КолганОксана КостецкаяВалерия ЛанскаяПавел ЛюбимцевЕлена Моисеева (II)Екатерина НовосёловаМарина ПолякЕвгений ШириковЕфим Шифрин
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