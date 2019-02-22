Роман Виктюк в третий раз поставил «Мелкого беса»

Третье обращение мастера к тексту Сологуба несёт совершенно новые смыслы, новую эстетику – то, что актуально именно сейчас, в веке технологическом, веке прогресса, зачастую уничтожающем духовное в людях. Нашему миру сейчас отчаянно не хватает познания себя и стремления к гармонии, поэтому и возникнет новый, особый, колдовской мир – мир Недотыкомки, того самого беса, который, существуя лишь в воображении главного героя и будучи мелким, способен при этом управлять вселенной.
По словам Романа Виктюка, «"Мелкий бес" нашего века – не произведение о зависти или ненависти, скорее о том, что в каждом из людей живёт Лихо, литературным воплощением которого стал сологубовский Недотыкомка. Каждый борется или сосуществует с ним по-своему, но далеко не каждый может трансформировать эту глубинную движущую силу в творчество».