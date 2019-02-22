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Роман Виктюк в третий раз поставил «Мелкого беса»

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Новости театра >>
22 февраля 2019
1 и 2 марта в 19:00 в Театре Романа Виктюка состоится премьера спектакля «Мелкий бес» по роману Фёдора Сологуба, сообщает пресс-служба театра.

Роман Виктюк в третий раз поставил «Мелкого беса»
фото: Пресс-служба Театра Романа Виктюка

Роман Виктюк ставит известное произведение как магическую расшифровку колдовских букв и слов. Настоящий творец – единственный, кому подвластно менять реальный мир по своей воле. Этим владел автор романа, владеет этим и Виктюк. К «Мелкому бесу» он обращался уже дважды. До этого были спектакли в Русском театре Эстонии и в «Современнике» с Игорем Квашой, Лией Ахеджаковой, Ниной Дорошиной и Ириной Метлицкой в главных ролях.

Третье обращение мастера к тексту Сологуба несёт совершенно новые смыслы, новую эстетику – то, что актуально именно сейчас, в веке технологическом, веке прогресса, зачастую уничтожающем духовное в людях. Нашему миру сейчас отчаянно не хватает познания себя и стремления к гармонии, поэтому и возникнет новый, особый, колдовской мир – мир Недотыкомки, того самого беса, который, существуя лишь в воображении главного героя и будучи мелким, способен при этом управлять вселенной.

Роман Виктюк в третий раз поставил «Мелкого беса»
фото: teatrviktuka.ru

По словам Романа Виктюка, «"Мелкий бес" нашего века – не произведение о зависти или ненависти, скорее о том, что в каждом из людей живёт Лихо, литературным воплощением которого стал сологубовский Недотыкомка. Каждый борется или сосуществует с ним по-своему, но далеко не каждый может трансформировать эту глубинную движущую силу в творчество».

В образе Ардальона Борисовича Передонова предстанет Дмитрий Бозин. Компанию ему составят Игорь Неведров, Екатерина Карпушина, Людмила Погорелова, Станислав Мотырев, Павел Новиков, Константин Авдеев, Антон Даниленко, Мария Матто и другие актёры. Спектакль идёт два часа без антракта.
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Роман Виктюк в третий раз поставил «Мелкого беса» фотографии
Роман Виктюк в третий раз поставил «Мелкого беса» фотографии
Роман Виктюк в третий раз поставил «Мелкого беса» фотографии
Роман Виктюк в третий раз поставил «Мелкого беса» фотографии
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