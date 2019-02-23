Сергей Пускепалис поставил спектакль по мотивам «Железной воли» Лескова

В основу спектакля легла пьеса Олега Грисевича по повести Николая Лескова «Железная воля» – истории немецкого инженера и его русских приключений. Гуго Пекторалис отправляется наводить порядок в Россию, надеясь в решении этого вопроса на свою универсальную «железную волю», но сталкивается здесь с вещами, не поддающимися логическому объяснению, и принимает участие в событиях совершенно невероятных.
«Перед каждым из нас, и передо мной в том числе, в определенном возрасте возникают вопросы самоидентификации: кто я, откуда и зачем. Вопросы эти вечные и очень существенные. Николай Семенович Лесков вот в таком достаточно легком, шутливом жанре, который он сам назвал "анекдотом про немца", размышляет над тем, что представляет нашу российскую самобытность и что является цивилизационной составляющей народа, обитающего на этой громадной территории», – отмечает Пускепалис.