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Сергей Пускепалис поставил спектакль по мотивам «Железной воли» Лескова

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Новости театра >>
23 февраля 2019
В начале марта в Московском театре Олега Табакова (сцена на Сухаревской) состоится премьера спектакля «Русская война Пекторалиса», режиссером которой выступил Сергей Пускепалис, сообщает пресс-служба театра.

Сергей Пускепалис поставил спектакль по мотивам «Железной воли» Лескова
фото: Пресс-служба ТОТ

В основу спектакля легла пьеса Олега Грисевича по повести Николая Лескова «Железная воля» – истории немецкого инженера и его русских приключений. Гуго Пекторалис отправляется наводить порядок в Россию, надеясь в решении этого вопроса на свою универсальную «железную волю», но сталкивается здесь с вещами, не поддающимися логическому объяснению, и принимает участие в событиях совершенно невероятных.

«Перед каждым из нас, и передо мной в том числе, в определенном возрасте возникают вопросы самоидентификации: кто я, откуда и зачем. Вопросы эти вечные и очень существенные. Николай Семенович Лесков вот в таком достаточно легком, шутливом жанре, который он сам назвал "анекдотом про немца", размышляет над тем, что представляет нашу российскую самобытность и что является цивилизационной составляющей народа, обитающего на этой громадной территории», – отмечает Пускепалис.

Главные роли в спектакле исполняют Иван Шибанов и Виталий Егоров, также в постановке заняты Александр Воробьев, Евгений Миллер, Дмитрий Бродецкий, Алексей Усольцев, Игорь Хрипунов.
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