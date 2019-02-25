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Анастасия Стоцкая и Никита Пресняков станут героями «Чайки»

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25 февраля 2019
Музыкально-драматический спектакль «Чайка», в которой герои пьесы Антона Чехова поют со сцены, покажут в КЦ «Москвич» 19 марта, сообщает пресс-служба проекта.

Анастасия Стоцкая и Никита Пресняков станут героями «Чайки»
фото: Пресс-служба мюзикла "Чайка"

В центре сюжета – проблемы обычных людей, актуальные как во времена драматурга, так и сегодня. В новой версии пьесы у каждого персонажа свой музыкальный стиль, который создает неповторимый образ. Помимо этого зрителей ждут оригинальные декорации и костюмы, а также удивительные видеопроекции.

Поставили спектакль южнокорейский режиссер Те Сик Кан и российский режиссер-постановщик Артем Каграманян. Главные роли исполняют актер и певец, лауреат премии «Золотая Маска» Иван Ожогин, актриса и певица Анастасия Стоцкая и певец, актер и фронтмен группы MULTIVERSE Никита Пресняков.
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персоны
Иван ОжогинНикита ПресняковАнастасия Стоцкая

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