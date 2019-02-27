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Объявлены номинанты на премию «Гвоздь сезона»

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Новости театра >>
27 февраля 2019
Союз театральных деятелей РФ объявил номинантов на премию «Гвоздь сезона». Ими стали «Вариации тайны» Камы Гинкаса в Московском театре юного зрителя, «Старый дом» Владимира Панкова в Центре драматургии и режиссуры, «Турандот» Бориса Константинова в Центральном театре кукол им. С.В.Образцова и сразу две постановки Евгения Писарева – «Кинастон» в Театре Олега Табакова и «Влюбленный Шекспир» в Московском драматическом театре им. А.С.Пушкина.

Объявлены номинанты на премию «Гвоздь сезона»
фото: "Влюбленный Шекспир"/teatrpushkin.ru

Главный победитель и обладатель «Большого хрустального гвоздя» будет объявлен во время церемонии награждения лауреатов премии, которая состоится 25 марта в Театральном центре «На Страстном».

«Гвоздь сезона» — ежегодная премия, которую получают лучшие спектакли, созданные в театрах Москвы. Список наиболее ярких московских премьер за 2017-2018 гг. по традиции включает пять постановок. Отбор спектаклей для участия в премии проходит в два этапа. Сначала экспертный совет премии оценивает премьерные постановки московских театров. По итогам сезона составляется «список финалистов», в который входят наиболее интересные, по мнению совета, постановки. Они становятся номинантами премии и получают «Маленький хрустальный гвоздь». Обладателя главного приза – «Большого хрустального гвоздя» выбирает уже жюри, возглавляемое председателем СТД РФ Александром Калягиным. Спектакль – обладатель главного приза и объявляется «Гвоздем сезона».

Церемония награждения премией «Гвоздь сезона» вызывает интерес не только главной интригой – кто станет победителем, но еще и ярким веселым театральным действом, напрочь лишенным какого-либо пафоса и официоза. В этом году автором сценария и режиссером церемонии стал актер, композитор, участник Студии SounDrama Павел Акимкин в соавторстве с Артемом Тульчинским и Романом Шаляпиным – артистами «Театра Наций».
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Павел АкимкинКама ГинкасАлександр КалягинБорис КонстантиновВладимир ПанковЕвгений Писарев (II)Артем ТульчинскийРоман Шаляпин
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