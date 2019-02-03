Мюзикл «Всё о Золушке» возвращается на московскую сцену

В Московском театре мюзикла с 14 по 24 февраля пройдут показы российского мюзикла «Все о Золушке», после чего спектакль «на неопределенный срок сойдет с московской сцены», сообщает пресс-служба проекта.
фото: пресс-служба мюзикла "Всё о Золушке"
«Признаться, в этом сезоне мы не планировали показывать «Всё о Золушке» в МосквеМы работали над гастрольной версией спектакля. Но зрительский запрос на него оказался так велик, что нам срочно пришлось искать окно в нашей афише. Поклонники постановки даже организовали в соцсетях целый флешмоб с хештегом #разморозьтеЗолушку. И мы с радостью это сделали», – цитирует пресс-служба слова художественного руководителя Театра мюзикла Михаила Швыдкого.
Для февральских показов в мюзикле «Всё о Золушке» обновят декорации, дополнят световую партитуру и усовершенствуют звук. Главное же останется неизменным: хитовые мелодии Раймонда Паулса, режиссура и хореография Олега Глушкова, остроумные стихи и пьеса Сергея Плотова по идее Дмитрия Быкова.
Темы, поднимаемые в спектакле, звучат сегодня особенно своевременно и остро: молодые романтики становятся заложниками неуемных амбиций и взаимных обид старшего поколения, король от скуки готов развязать войну, а добрые люди живут по понятиям — слишком непредсказуем этот мир, чтобы смотреть на него доверчивыми глазами. Но все закончится хорошо – ведь возможность чуда никто не отменял. Спектакль был тепло встречен зрителями и профессиональным сообществом. Он, в частности, получил семь наоминаций на премию «Золотая маска».