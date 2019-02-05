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К 2024 году модернизируют сорок ТЮЗов и театров кукол

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Новости театра >>
5 февраля 2019
Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко и министр культуры РФ Владимир Мединский провели встречу с руководителями детских театров России. Там министр рассказал о модернизации сорока театров к 2024 году, сообщается на сайте Минкультуры.

К 2024 году модернизируют сорок ТЮЗов и театров кукол
фото: council.gov.ru

«Всего к 2024 году в рамках нацпроекта «Культура» будет реконструировано и капитально отремонтировано 40 региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол», – сказал Владимир Мединский.

Так, в 2019 году средства из федерального бюджета выделят на реконструкцию Ставропольского театра кукол, на капитальный ремонт Мурманского, Новоуральского, Ульяновского театров кукол, Челябинского молодежного театра, Астраханского и Чувашского ТЮЗов, Новосибирского молодежного театра «Глобус» и Театра кукол Республики Мордовия.

Мединский подчеркнул, что работа с детскими театрами является одним из приоритетных направлений в деятельности Минкультуры России, «создана комплексная программа по системной господдержке кукольных театров, театров для детей и молодежи».

Там же он предложил российским театрам отразить в своем репертуаре тему 350-летия со дня рождения Петра I, который будет отмечаться в 2022 году.

«Одним из важных вопросов остается восстановление эффективной современной системы взаимодействия между театром и школой. Театр является важнейшим институтом неформального образования, помогает воспитывать подрастающее поколение на лучших образцах театрального и музыкального искусства, знакомит с русской и мировой классикой. Кстати, прекрасная идея - со сцены рассказывать школьникам о родной истории. В 2022 году будем отмечать 350-летие Петра I, я вчера предложил всем федеральным театрам и предлагаю вам [детским театрам] тоже подумать, как лучше отразить этот юбилей в своем репертуаре», – цитирует слова Мединского ТАСС.
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