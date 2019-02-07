Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

В Театре на Таганке состоится долгожданная премьера «Теллурии»

7 февраля
2019 год
январь 2019
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2019
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Новости театра >>
7 февраля 2019
7 и 8 февраля на основной сцене Театра на Таганке состоятся предпремьерные показы спектакля «Теллурия», созданного Константином Богомоловым совместно с писателем Владимиром Сорокиным.

В Театре на Таганке состоится долгожданная премьера «Теллурии»

Согласно пресс-службе театра, премьера театральной адаптации известного романа, запланированная на ноябрь прошлого года, была отменена из-за проблем со здоровьем режиссёра. По словам директора Ирины Апексимовой, труппа готовила «премьеру более полугода: нашли финансирование и договорились с автором романа Владимиром Сорокиным. Мы сняли с показов в ноябре и декабре многие спектакли, чтобы перестроить основную сцену театра для премьерной серии "Теллурии"... Коллектив театра сделал всё, чтобы долгожданная премьера состоялась». Но здоровье Богомолова не позволило «выпустить спектакль в обещанные сроки», поскольку не было «проведено нужное количество репетиций».

В спектакле заняты сами Апексимова и Богомолов, а также Дарья Авратинская, Сергей Епишев, Александр Збруев, Игорь Миркурбанов, Мария Фомина, Сергей Чонишвили и другие актёры.

Роман Сорокина, разбитый на 50 глав без названий, пронумерованных римскими цифрами, был удостоен второй премии «Большая книга». Его действие разворачивается в середине XXI века на территории нынешней Европы и России.
версия для печати
Ссылки по теме
Константин Богомолов поставит спектакль по роману Пелевина
Константин Богомолов прекращает сотрудничество с МХТ на ближайшие годы
Владимир Сорокин перевёл для Константина Богомолова либретто оратории Генделя
Поиск по меткам
театральная премьера
персоны
Дарья АвратинскаяИрина АпексимоваКонстантин БогомоловСергей ЕпишевАлександр ЗбруевИгорь МиркурбановВладимир СорокинМария ФоминаСергей Чонишвили
театры
Театр на Таганке

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Александр Зоточкин
6 февраля скончался актёр Александр Зоточкин.
Гуранда Габуния
5 февраля скончалась актриса Гуранда Габуния.
Тимур Золоев
4 февраля ушёл из жизни режиссёр Тимур Золоев.
Ян Зверянский
4 февраля ушёл из жизни актёр театра кукол Ян Зверянский.
Вячеслав Овчинников
4 февраля ушёл из жизни композитор Вячеслав Овчинников.
Анатолий Артёмов
3 февраля ушёл из жизни актёр Анатолий Артёмов.
Децл
3 февраля скончался рэпер Кирилл Толмацкий (Децл).

День рождения >>

Павел Бессонов
Иван Бобров
Александр Домогаров (младший)
Михаил Карпенко
Константин Крюков
Галина Никулина
Ульяна Похлебаева
Владимир Терещенко
Сергей Удовик
Серина Винсент
Джейсон Гедрик
Рената Данцевич
Эштон Катчер
Эва Кшижевская
Пит Постлетуэйт
Джеймс Спейдер
все родившиеся 7 февраля >>

Афиша кино >>

Идеальные незнакомцы
драма, комедия
Италия, 2016
Завод
боевик, социальная драма, триллер
Армения, Россия, Франция, 2018
Тим Талер, или Проданный смех
драма, комедия, семейное кино, фэнтези, экранизация
Германия, 2017
Ван Гог. На пороге вечности
биография, драма
Великобритания, США, Франция, 2018
Девочка
драма
Бельгия, Нидерланды, 2018
Месть Лиззи Борден
биография, драма, криминальный фильм, триллер
США, 2018
Вернуть Бена
драма
США, 2018
Как я стал русским
комедия
Китай, Россия, 2018
Клаустрофобы
драма, мистика, научная фантастика, триллер
США, ЮАР, 2019
Лего Фильм 2
боевик, приключения, семейное кино
США, 2019
Мантра: Путешествие со звуком
музыкальный фильм
Великобритания, Греция, Индия, Испания, Россия, США, Франция, 2017
На волне
спортивный фильм
Россия, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью