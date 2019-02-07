В Театре на Таганке состоится долгожданная премьера «Теллурии»

7 и 8 февраля на основной сцене Театра на Таганке
состоятся предпремьерные показы спектакля «Теллурия»
, созданного Константином Богомоловым
совместно с писателем Владимиром Сорокиным
.
Согласно пресс-службе
театра, премьера театральной адаптации известного романа, запланированная на ноябрь прошлого года, была отменена из-за проблем со здоровьем режиссёра. По словам директора Ирины Апексимовой
, труппа готовила «премьеру более полугода: нашли финансирование и договорились с автором романа Владимиром Сорокиным. Мы сняли с показов в ноябре и декабре многие спектакли, чтобы перестроить основную сцену театра для премьерной серии "Теллурии"... Коллектив театра сделал всё, чтобы долгожданная премьера состоялась».
Но здоровье Богомолова не позволило «выпустить спектакль в обещанные сроки»
, поскольку не было «проведено нужное количество репетиций»
.
В спектакле заняты сами Апексимова и Богомолов, а также Дарья Авратинская
, Сергей Епишев
, Александр Збруев
, Игорь Миркурбанов
, Мария Фомина
, Сергей Чонишвили
и другие актёры.
Роман Сорокина, разбитый на 50 глав без названий, пронумерованных римскими цифрами, был удостоен второй премии «Большая книга». Его действие разворачивается в середине XXI века на территории нынешней Европы и России.