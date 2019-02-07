Москвичи познакомятся с «Мечтателями»

Со 2 по 28 марта в Vegas City Hall пройдёт премьера шоу-мюзикла для всей семьи «Мечтатели».
Согласно пресс-службе постановки, зрителей ожидает музыкально-цирковое шоу с уникальными декорациями-трансформерами, современными видео-инсталляциями и головокружительными трюками.
фото: Пресс-служба шоу-мюзикла
Героями шоу являются дети и взрослые, в жизни которых наступает переломный момент. Они встают перед выбором: оставаться верным своей мечте или жить размеренной скучной жизнью. Они совершают путешествие туда, где хранятся несбывшиеся мечты и, штурмуя вечные вопросы, осознают ценность и смысл человеческой жизни, силу дружбы, безусловность любви, вступают в поединок со страхом и опасностью. Это шоу про ребёнка-мечтателя, который живёт внутри каждого из нас.
В команду создателей мюзикла входят авторы, постановщики, художники, аранжировщики, которые более 15 лет делают знаковые шоу на крупнейших концертных площадках России и зарубежья. За постановку отвечает режиссёр Наталья Рослан, музыку написал Александр Еловских, хореографические номера поставил Сергей Мандрик, а костюмы придумала Ирина Набатова.