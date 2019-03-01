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Ефим Шифрин проведёт свой день рождения в Московском театре мюзикла

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Новости театра >>
1 марта 2019
25 марта в семь вечера в Московском театре мюзикла состоится большой концерт Ефима Шифрина «ШифрИнов день». Об этом сообщает пресс-служба театра.

В программу войдут номера из мюзиклов, эстрадные монологи, песни Джо Дассена, Марка Минкова и других российских и зарубежных композиторов, а также стихи Иосифа Бродского, Михаила Кузмина и Владимира Набокова. Кроме того, Шифрин обещает много общаться со зрителями и ответить на все вопросы из зала. В роли конферансье выступит худрук Театра мюзикла Михаил Швыдкой.

Ефим Шифрин проведёт свой день рождения в Московском театре мюзикла
фото: teamuz.ru

«Сказать откровенно, мы не очень-то сильно напряглись, придумывая название для программы. А чего далеко ходить. Во-первых, 25 марта – мой день рождения, который я решил провести на рабочем месте – в любимом Театре мюзикла. А, во-вторых, в этом году исполняется 40 лет, как я стою на сцене. А это лучший повод, чтобы встретиться со зрителем, вспомнить лучшее и любимое и удивить чем-то новым», – рассказал о концерте артист.

Билеты на «ШифрИнов день» можно приобрести на сайте www.мюзикл.рф и по телефону +7(495)784-6300.
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