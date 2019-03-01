Ефим Шифрин проведёт свой день рождения в Московском театре мюзикла

25 марта в семь вечера в Московском театре мюзикла
состоится большой концерт Ефима Шифрина «ШифрИнов день»
. Об этом сообщает пресс-служба театра.
В программу войдут номера из мюзиклов, эстрадные монологи, песни Джо Дассена
, Марка Минкова
и других российских и зарубежных композиторов, а также стихи Иосифа Бродского
, Михаила Кузмина
и Владимира Набокова
. Кроме того, Шифрин обещает много общаться со зрителями и ответить на все вопросы из зала. В роли конферансье выступит худрук Театра мюзикла Михаил Швыдкой
.
«Сказать откровенно, мы не очень-то сильно напряглись, придумывая название для программы. А чего далеко ходить. Во-первых, 25 марта – мой день рождения, который я решил провести на рабочем месте – в любимом Театре мюзикла. А, во-вторых, в этом году исполняется 40 лет, как я стою на сцене. А это лучший повод, чтобы встретиться со зрителем, вспомнить лучшее и любимое и удивить чем-то новым», –
рассказал о концерте артист.
Билеты на «ШифрИнов день» можно приобрести на сайте www.мюзикл.рф
и по телефону +7(495)784-6300.