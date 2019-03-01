ревью

Новости кино Андрей Плахов расскажет о судьбе фильма Киры Муратовой «Долгие проводы» 2 марта известный кинокритик и киновед откроет в Доме кино авторскую программу «Полочное кино».

Новости театра Ефим Шифрин проведёт свой день рождения в Московском театре мюзикла 25 марта состоится большой концерт артиста.

Новости кино В «Октябре» покажут российское независимое кино 6 марта можно будет посмотреть фильмы «Восемь картин из жизни Насти Соколовой», «Новая Москва» и «Волк и семеро козлят».

Рецензии на фильмы «Юморист»: Смешить бы рад Михаил Идов снял фильм про неудивительного мистера Аркадьева

Ролики фильмов «Продкомиссар» Комиссар Бодягин, вернувшись спустя шесть лет в родную станицу, узнал о том, что его родной отец ― враг советской власти.

Ролики фильмов «После». Трейлер №2 История о бурно развивающемся романе между девушкой-отличницей и плохим парнем.