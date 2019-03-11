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О современном российском театре напишут энциклопедию

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11 марта 2019
Первый том российской театральной энциклопедии, посвященной театрам XXI века и их раннему наследию, выйдет в ноябре 2019 года, всего будет издано пять томов, сообщает ТАСС со ссылкой на куратора проекта, секретаря Союза театральных деятелей РФ Дмитрия Трубочкина.

О современном российском театре напишут энциклопедию
фото: "Машина Мюллер"/Гоголь-центр

«Принято решение свести воедино все виды театра, оперы, оперетты, мюзикла, балета, современного танца, театра кукол, и представить их в трех больших томах российской театральной энциклопедии, которая будет посвящена театрам, действующим в XXI веке. В ней будет четыре тысячи статей... Мы взяли на себя повышенные обязательства - пять томов, [еще] два тома - наследие театра: великие имена и великие спектакли», – отметил Трубочкин.

Он напомнил, что предыдущая театральная энциклопедия в шести томах вышла в 1960-е годы, она охватывала театр от истоков и до середины XX века. Сейчас выпуском энциклопедии занимается Союз театральных деятелей РФ в сотрудничестве с Большой советской энциклопедией при поддержке Министерства культуры России и Роспечати.
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