Деклан Доннеллан поставил «Рыцаря пламенеющего пестика»

Для Доннеллана это не первый опыт сотрудничества с Театром имени Пушкина. Именно здесь шли его антрепризные спектакли «Три сестры» по Антону Чехову и «Двенадцатая ночь» по Уильяму Шекспиру, чьим современником является Бомонт. В репертуаре театра также присутствует шекспировская «Мера за меру» в постановке знаменитого режиссёра.
По сюжету во время спектакля «Лондонский купец», глубокомысленного и скучного представления, на сцене внезапно появляется пара зрителей. У них есть несколько советов по «улучшению» пьесы: место действия должно быть поэкзотичнее, рыцарь должен совершать подвиги, а также стоит добавить песен и танцев. Неугомонная парочка предлагает на главную роль своего племянника Ралфа, артиста-любителя. Ралф забирается на сцену, и так «Лондонский купец» становится «Рыцарем пламенеющего пестика».
«Это довольно сатирический, очень смешной, экспериментальный спектакль. По сути, это интерактив: не успевает спектакль начаться, как зрители прерывают представление, требуя играть его на свой лад, применяя в прямом смысле хулиганский приём», – рассказал агентству ТАСС художественный руководитель Театра имени Пушкина Евгений Писарев.