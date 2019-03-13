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Деклан Доннеллан поставил «Рыцаря пламенеющего пестика»

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Новости театра >>
13 марта 2019
14 и 15 марта в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина состоится премьера спектакля по пьесе английского драматурга яковианской эпохи Фрэнсиса Бомонта «Рыцарь пламенеющего пестика» в постановке британского режиссёра Деклана Доннеллана. Об этом сообщается на сайте театра.

Деклан Доннеллан поставил «Рыцаря пламенеющего пестика»
фото: teatrpushkin.ru

Для Доннеллана это не первый опыт сотрудничества с Театром имени Пушкина. Именно здесь шли его антрепризные спектакли «Три сестры» по Антону Чехову и «Двенадцатая ночь» по Уильяму Шекспиру, чьим современником является Бомонт. В репертуаре театра также присутствует шекспировская «Мера за меру» в постановке знаменитого режиссёра.

Новой работой Доннеллана стал спектакль по пародии Бомонта на рыцарские романы, впервые поставленной в 1607 году. В «Рыцаре пламенеющего пестика» заняты Александр Феклистов, Агриппина Стеклова, Андрей Кузичёв, Назар Сафонов, Анна Кармакова, Сергей Миллер, Алексей Рахманов, Кирилл Чернышенко, Анна Вардеванян и Данила Казаков. Постановка идёт без антракта и длится 1 час 40 минут.



По сюжету во время спектакля «Лондонский купец», глубокомысленного и скучного представления, на сцене внезапно появляется пара зрителей. У них есть несколько советов по «улучшению» пьесы: место действия должно быть поэкзотичнее, рыцарь должен совершать подвиги, а также стоит добавить песен и танцев. Неугомонная парочка предлагает на главную роль своего племянника Ралфа, артиста-любителя. Ралф забирается на сцену, и так «Лондонский купец» становится «Рыцарем пламенеющего пестика».

«Это довольно сатирический, очень смешной, экспериментальный спектакль. По сути, это интерактив: не успевает спектакль начаться, как зрители прерывают представление, требуя играть его на свой лад, применяя в прямом смысле хулиганский приём», – рассказал агентству ТАСС художественный руководитель Театра имени Пушкина Евгений Писарев.
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Деклан Доннеллан поставил «Рыцаря пламенеющего пестика» фотографии
Деклан Доннеллан поставил «Рыцаря пламенеющего пестика» фотографии
Деклан Доннеллан поставил «Рыцаря пламенеющего пестика» фотографии
Деклан Доннеллан поставил «Рыцаря пламенеющего пестика» фотографии
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