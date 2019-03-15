Хью Джекман станет бродвейским «Музыкантом»

Хью Джекман
сыграет главную роль в новой постановке мюзикла «Музыкант»
(The Music Man), уверяет Deadline
. Над спектаклем, чья премьера состоится на Бродвее 22 октября 2020 года, работают обладатели премии «Тони» – режиссёр Джерри Закс
и хореограф Уоррен Карлайл
.
По словам Джекмана, первым мюзиклом, в котором он когда-либо играл, «был феноменальный "Музыкант". Это был 1983 год, я учился в гимназии Нокс в Сиднее. Я изображал одного из коммивояжёров и думаю, что и сегодня мог бы станцевать тот вводный номер из спектакля! Вероятно, именно в этот момент меня захватила магия театра. Идея снова поставить "Музыканта" на Бродвее долго таилась где-то в моей голове, и, когда Скотт Рудин позвонил мне с этим предложением, я был поражен. Я надеюсь получить от этой работы огромное удовольствие».
Шоу закручено вокруг мошенника Гарольда Хилла, который приезжает в провинциальный город, чтобы одурачить жителей своим обычным способом: предложить организовать и обучить оркестр, а после получения денег спешно покинуть город, поскольку у него нет музыкальных способностей. Но всё меняется из-за того, что Гарольд влюбляется в библиотекаршу.
«Музыканта», придуманного Мередитом Уиллсоном
, впервые поставили в 1957 году, после чего мюзиклу вручили шесть премий «Тони». В 1962-м на экраны вышла экранизация
спектакля с Робертом Престоном
и Барбарой Кук
. Кроме того, в образе Гарольда Хилла на сцене появлялись Берт Паркс
, Дик Ван Дайк
, Форрест Таккер
, Ван Джонсон
, Крэйг Бирко
, а Мэттью Бродерику
довелось его воплотить в телевизионной версии 2003 года.