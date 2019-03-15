Хью Джекман станет бродвейским «Музыкантом»

ревью

Фестивальная колонка

Киноконтекст: Ситора Алиева – о соединении кино с YouTube и новых фестивальных тенденциях

Хиты прошлого года – от «Лета» до «Войны Анны», тенденции нынешнего – от «отцов и детей» до «женского взгляда»