Елизавета Арзамасова и Никита Ефремов сыграют в «Прикасаемых»

«Прикасаемые» — проект социокультурной интеграции и реабилитации людей с нарушением слуха и зрения. Он объединяет слепоглухих и зрячеслышащих людей в пространстве культуры и города. Идея создания спектакля возникла у Евгения Миронова. Первая версия «Прикасаемых» создавалась в Москве в рамках Международного фестиваля-школы современного искусства «Территория» на сцене Театра Наций. Премьера с успехом прошла 19 апреля 2015 года.
14 октября 2017-го в Национальном театре Великобритании состоялась премьера международной версии спектакля «Прикасаемые / In Touch». В качестве сорежиссёра для создания международной версии спектакля была приглашена Дженни Силей, художественный руководитель театральной компании Graeae. В спектакле наравне с известными актёрами России и Великобритании сыграли пятеро российских, двое британских и один французский слепоглухой актёр.