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Елизавета Арзамасова и Никита Ефремов сыграют в «Прикасаемых»

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Новости театра >>
18 марта 2019
21 марта в 19.00 в столичном КЦ ЗИЛ (ул. Восточная, 4, к. 1) состоится новый показ «Прикасаемых», созданных Фондом поддержки слепоглухих «Со-единение» и Государственным Театром Наций. Вход свободный, по предварительной регистрации. Истории известных слепоглухих Ольги Скороходовой и Александра Суворова в этот раз исполнят актёры-волонтёры Елизавета Арзамасова и Никита Ефремов, сообщает пресс-служба спектакля.

«Прикасаемые» — проект социокультурной интеграции и реабилитации людей с нарушением слуха и зрения. Он объединяет слепоглухих и зрячеслышащих людей в пространстве культуры и города. Идея создания спектакля возникла у Евгения Миронова. Первая версия «Прикасаемых» создавалась в Москве в рамках Международного фестиваля-школы современного искусства «Территория» на сцене Театра Наций. Премьера с успехом прошла 19 апреля 2015 года.

Елизавета Арзамасова и Никита Ефремов сыграют в «Прикасаемых»
фото: Пресс-служба спектакля

Спектакль был показан более 30 раз, в нём сыграли Евгений Миронов, Ингеборга Дапкунайте, Анатолий Белый, Евгений Цыганов и другие известные актёры. Постановка была номинирована на престижные российские премии, в том числе на «Золотую маску».

14 октября 2017-го в Национальном театре Великобритании состоялась премьера международной версии спектакля «Прикасаемые / In Touch». В качестве сорежиссёра для создания международной версии спектакля была приглашена Дженни Силей, художественный руководитель театральной компании Graeae. В спектакле наравне с известными актёрами России и Великобритании сыграли пятеро российских, двое британских и один французский слепоглухой актёр.
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Елизавета Арзамасова и Никита Ефремов сыграют в «Прикасаемых» фотографии
Елизавета Арзамасова и Никита Ефремов сыграют в «Прикасаемых» фотографии
Елизавета Арзамасова и Никита Ефремов сыграют в «Прикасаемых» фотографии
Елизавета Арзамасова и Никита Ефремов сыграют в «Прикасаемых» фотографии
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