Артем Цуканов сыграет современного одинокого человека

В арт-центре «Эфир» 14 апреля состоится премьера спектакля дебютантки Анастасии Нечаевой
«Антон купил друзей» с Артемом Цукановым
в главной роли, сообщает пресс-служба проекта.
Пьеса «Антон купил друзей» написана сценаристом и драматургом Натальей Барабошкиной специально для режиссера Анастасии Нечаевой. Нечаева – выпускница продюсерского факультета ВГИКа и режиссерского факультета Московского государственного института культуры (мастерская А.М. Цацуева). Это ее дебютная работа в качестве театрального режиссера, до этого она сняла несколько короткометражных картин, а сейчас работает над «полным метром».
Спектакль расскажет «о современном и одиноком человеке, который с виду кажется успешным и счастливым, но внутри жестко рефлексирует и даже бредит, беседуя с соседом. Прессинг обстоятельств заставляет главного героя вступать в иную по качеству коммуникацию с реальностью – покупать себе «друзей».
Роли исполняют Артем Цуканов, Илья Ермолов
, Антон Риваль
и другие актеры.