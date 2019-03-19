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Артем Цуканов сыграет современного одинокого человека

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Новости театра >>
19 марта 2019
В арт-центре «Эфир» 14 апреля состоится премьера спектакля дебютантки Анастасии Нечаевой «Антон купил друзей» с Артемом Цукановым в главной роли, сообщает пресс-служба проекта.



Пьеса «Антон купил друзей» написана сценаристом и драматургом Натальей Барабошкиной специально для режиссера Анастасии Нечаевой. Нечаева – выпускница продюсерского факультета ВГИКа и режиссерского факультета Московского государственного института культуры (мастерская А.М. Цацуева). Это ее дебютная работа в качестве театрального режиссера, до этого она сняла несколько короткометражных картин, а сейчас работает над «полным метром».

Спектакль расскажет «о современном и одиноком человеке, который с виду кажется успешным и счастливым, но внутри жестко рефлексирует и даже бредит, беседуя с соседом. Прессинг обстоятельств заставляет главного героя вступать в иную по качеству коммуникацию с реальностью – покупать себе «друзей».

Роли исполняют Артем Цуканов, Илья Ермолов, Антон Риваль и другие актеры.
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Илья ЕрмоловАнтон РивальАртём Цуканов

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Артем Цуканов сыграет современного одинокого человека фотографии
Артем Цуканов сыграет современного одинокого человека фотографии
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