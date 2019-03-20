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Фестиваль театральных активностей пройдет в «Кидзании»

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20 марта 2019
Фестиваль театральных активностей Art Fest пройдет с 23 по 31 марта в «Кидзании» (ТЦ «Авиапарк»), сообщает пресс-служба проекта.

Фестиваль театральных активностей пройдет в «Кидзании»
фото: Пресс-служба проекта

На фестивале гости смогут поучаствовать в тренингах по актерскому мастерству для всей семьи, стать героями шоу талантов, выступив у открытого микрофона, посетить мастер-класс художественного руководителя «Ералаша» Бориса Грачевского, освоить профессию уличного артиста, сделать аквагрим от компании Snazaroo, посмотреть балет, модный показ и выступление танцевального коллектива.
Кроме этого, во время театральной недели все средства массовой информации «Кидзании» посвятят свои выпуски теме театрального искусства и актерской игры.

Московская «Кидзания» представляет собой мини-город для детей от 4 до 16 лет, площадью 10 000 кв.м, в котором они могут попробовать себя в более сотни различных профессий, получить практические навыки и знания об окружающем мире.

Здесь есть свои больница, школа, аэропорт, телевизионный канал, салон красоты, рестораны, магазины, различные виды транспорта и многое другое. Партнерами парка выступают крупнейшие компании – с ними связаны все профессии в мини-городе.
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Борис Грачевский

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