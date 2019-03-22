В Москве в четвёртый раз пройдут творческие мастерские Broadway Dreams

С 13 по 24 апреля в столице пройдут творческие мастерские Broadway Dreams. Бродвейская школа распахнёт свои двери для профессиональных и начинающих российских актёров музыкального театра уже в четвёртый раз, уточняет пресс-служба театральной компании «Бродвей Москва», выступающей организатором мастерских при поддержке Посольства США в России. Творческая команда бродвейских профессионалов – артистов и постановщиков американской некоммерческой организации The Broadway Dreams Foundation проведёт бесплатную серию занятий по актёрскому мастерству, хореографии и вокалу, а также встречи со студентами театральных учебных заведений, журналистами, искусствоведами, театральными деятелями и всеми, кого интересует музыкальный театр.
Десятидневные творческие мастерские завершатся 24 апреля двумя театрализованными шоу в Театре МДМ. Темой показов станут киномюзиклы: экранизации бродвейских постановок и музыкальные фильмы, перенесённые на сцену. Лучшие артисты, выбранные творческой командой проекта, смогут побывать на Бродвее и представить Россию на гала-концерте The Broadway Dreams Foundation. Подать заявку на кастинг (до 10 апреля), изучить подробную информацию о творческой команде, найти программу мастер-классов и купить билеты на шоу-кейс можно на сайте broadway-moscow.ru.
фото: Пресс-служба театральной компании «Бродвей Москва»
«Мы очень хорошо знаем, что театр держится исключительно на одержимых и влюблённых в него людях, – прокомментировал глава компании «Бродвей Москва», театральный продюсер Дмитрий Богачёв. – Это главная ценность любого театра, театрального коллектива, театральной компании. Мы также хорошо знаем, что талант и желание необходимы, но недостаточны для настоящего профессионала. Нужны знания, навыки, опыт и ежедневная работа. Ставшие традицией ежегодные бесплатные двухнедельные творческие мастерские Broadway Dreams, которые мы проводим в четвёртый раз, – это возможность испытать на себе радость творчества и достижения красивого результата посредством изнурительной, но потрясающе интересной работы под руководством тех, для кого настоящие бродвейские подмостки – жизнь. За три года через наши мастерские прошли более 300 артистов, взрослых и юных, начинающих и профессиональных. Многие из них продолжили карьеру на сценах московских театров, а некоторые побывали на Бродвее».
Участники проекта будут совершенствоваться под руководством опытных профессионалов. Среди них режиссёр Гордон Гринберг, актёр и хореограф Тайлер Хейнс, хореограф Виктор Джексон, педагог по вокалу и актёрскому мастерству Николас Родригес, актёр и педагог по актёрскому мастерству Мэттью Скотт, музыкальный руководитель Балинт Варга. Специальными гостями станут создатели мюзиклов «Анастасия», «Рэгтайм», «Однажды на этом острове», «Рокки» и «Сюссикл» композитор Стивен Флаерти и автор текстов Линн Аренс. Вместе они подготовят полуторачасовую программу из бродвейских хитов в формате кабаре, которую вынесут на суд зрителя 24 апреля в Театре МДМ. Поклонников музыкального театра ждёт яркое представление, охватывающее более 60 лет истории американского и британского музыкального театра и кино — от классических шедевров «Скрипач на крыше», «Американец в Париже», «Мэри Поппинс» до таких хитов, как «Кордебалет», «Иисус Христос — Суперзвезда», «Девять», «Чикаго», «Пиаф», «Тарзан» и «Анастасия». Многие из композиций прозвучат на русском языке впервые.