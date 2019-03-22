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В «Ночи театров» примут участие 76 московских театральных площадок

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Новости театра >>
22 марта 2019
За несколько дней до Всемирного дня театра в ночь с 23 на 24 марта в Москве пройдёт акция «Ночь театров». Москвичи и гости столицы смогут посетить премьерные показы спектаклей, экскурсии, перформансы, иммерсивные представления, мастер-классы, лекции и творческие встречи с актерами и режиссёрами. Всего в акции примут участие 76 столичных театров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В «Ночи театров» примут участие 76 московских театральных площадок
фото: m24.ru

Экскурсии по закулисью проведут музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, «Мастерская Петра Фоменко» и «Школа современной пьесы». В последней состоится творческая встреча с Иосифом Райхельгаузом, а в завершение студенты покажут спектакль «Мольер. Новый Дон Жуан». В «Мастерской Петра Фоменко» зрители также увидят музыкальное представление, посвящённое поэзии прошлого века

В Театре имени Маяковского студенты мастерской Миндаугаса Карбаускиса представят публике спектакль «Москва дословно». На новой сцене Театра Романа Виктюка состоится перформанс «Киплинг», а в Детском театре эстрады малышей порадуют «Щелкунчиком». Театр «Человек» в Культурном Центре «Зодчие» сыграет спектакль «Москва без башни (Сухарева башня)» в стиле сторителлинг. Согласно пресс-службе театра, в постановке актёры спорят о ценности башни, попутно рассказывая истории о ней. Про Стрельца Сухарева и Петра I, про Навигационную школу и Якова Брюса – то ли чернокнижника и колдуна, то ли выдающегося учёного.

«Это всё она»
фото: Пресс-служба ЦДР

В экспериментальном пространстве ЦДР «Поварская, 20» пройдёт показ эскиза спектакля «Это всё она», созданного режиссёром Филиппом Виноградовым по пьесе современного белорусского драматурга Андрея Иванова. Как уточняет пресс-служба Центра, зрителям поведают историю сложных отношений матери и сына-подростка. Каждое событие в их семье воспринимается с противоположных точек зрения, будь то покупка попугая или чистка костюма погибшего главы семейства. Два не слышащих друг друга персонажа – два сценических пространства, две музыкальные линии. Зрителям предстоит пройти вместе с героями весь путь их отношений, чтобы увидеть в конце, к чему может привести отчаянное желание преодолеть конфликт. По итогам открытого показа состоится обсуждение лабораторной работы с её постановочной командой и кураторами проекта «Акустическая читка».

Драматург Валерий Печейкин прочитает в «Гоголь-центре» лекцию «Шесть лет "Гоголь-центру"». Здесь же, как уверяет Москва 24, состоятся показы документальных лент Кирилла Серебренникова «Олег Табаков. Отражение» и «Галина Волчек. Коллекция», созданных им в рамках проекта «Титаны». Театром на Таганке подготовлен музыкально-поэтический концерт. В Московском театре русской драмы под руководством Михаила Щепенко гости встретятся с актёрами и создателями спектакля «Царь Федор Иоаннович», после чего посмотрят фильм о творчестве Константина Станиславского.

Кроме того, свою программу подготовили и организаторы Московского культурного форума, который будет проходить в Центральном выставочном зале «Манеж» с 22 по 25 марта. Художественный руководитель «Геликон-оперы» Дмитрий Бертман поставит масштабное театральное действо на площадках форума, которые расположены на первом этаже Манежа. В нём примут участие актеры «Геликон-оперы», Театра на Малой Бронной, театра «Июльансамбль» и Центра имени Мейерхольда.

В «Ночи театров» примут участие 76 московских театральных площадок
фото: mos.ru

В 21:15 начнётся представление «Сон в опере». По мнению Бертмана, если современный человек засыпает на оперном представлении, то в этом нет ничего плохого. Именно поэтому актёры «Геликон-оперы» исполнят самые известные «колыбельные» из оперного репертуара Гаэтано Доницетти, Вольфганга Амадея Моцарта, Исаака Дунаевского и Тихона Хренникова. Ближе к полуночи начнётся музыкальный спектакль Игоря Оршуляка Moscowboys, в котором скрипачи Алексей Завгородный и Павел Цветков, альтист Тимур Муракаев и виолончелист Григорий Горячев будут не просто играть на музыкальных инструментах, но ещё и танцевать, прыгать, стоять на голове и кувыркаться. В 00:25 зрители смогут оценить режиссёрский дебют актрисы Екатерины Дубакиной «Самоубийца», основанный на пьесе Николая Эрдмана. В 01:35 театр «Июльансамбль» покажет спектакль Ивана Комарова «Баал» по пьесе Бертольта Брехта.

Москино проведёт в рамках форума серию показов «Кино о театре». В ленте «Насквозь» первокурсники Школы-студии МХАТ вместе со своим мастером Дмитрием Брусникиным отправились на поезде из Москвы во Владивосток, чтобы из бесед с попутчиками, простыми пассажирами, собрать материалы для спектакля. А «Король Лир» поведает о пожилом состоятельном актёре, одержимом идеей сыграть знаменитого шекспировского персонажа.
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В «Ночи театров» примут участие 76 московских театральных площадок фотографии
В «Ночи театров» примут участие 76 московских театральных площадок фотографии
В «Ночи театров» примут участие 76 московских театральных площадок фотографии
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