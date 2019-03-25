ревью

Новости кино Вахтанг Беридзе и Дмитрий Сарансков проверят на прочность службы безопасности 29 марта на НТВ состоится премьера нового детективного боевика.

Новости театра Памяти Олега Табакова посвятят фестиваль «Атом Солнца» Смотр пройдёт с октября по декабрь 2019 года.

Ролики фильмов «Вдова» Группа спасателей ищет мальчика, пропавшего в сумрачном лесу, и сталкивается с духом погибшей ведьмы.

Новости кино Премьера киносериала «Гоголь» состоится 25 марта Он будет на два эпизода больше, чем киноверсия.

Ролики фильмов «Антон купил друзей» Спектакль о современном и одиноком человеке, который с виду кажется успешным и счастливым, но внутри жестко рефлексирует и даже бредит, беседуя с соседом.

Главная тема 6 режиссеров о фильме «Асса» Говорухин, Агузарова и другие самые яркие образы культового фильма

Лайфстайл Ксения Собчак рассказала о конфликте с Марией Кожевниковой из-за фотографии и шутки про Госдуму Телеведущая утверждает, что Кожевникова увиливает от своих прямых обязанностей