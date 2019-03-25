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Памяти Олега Табакова посвятят фестиваль «Атом Солнца»

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Новости театра >>
25 марта 2019
В Москве с октября по декабрь 2019-го пройдёт фестиваль памяти Олега Табакова «Атом Солнца», на котором состоятся мастер-классы и спектакли учеников режиссёра. Об этом в рамках Московского культурного форума рассказал ТАСС художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков.

Названием смотра послужила фраза драматурга Виктора Розова. Увидев Табакова в спектакле «В поисках радости», писатель сказал, что артист «проглотил атом Солнца», подразумевая талант. «Талант – это совокупность многих творческих способностей в соединении с творческой волей. Вот это всё соединение было в нашем учителе, Олеге Павловиче Табакове. Цепь обучения, пристальное внимание к своей работе, метод Табакова, то, как же он добился передачи "атома Солнца" своим ученикам, это мы постараемся исследовать на этом фестивале и будем исследовать ещё долгие годы», – заявил Машков.


Как уточняет пресс-служба театра, у фестиваля будут три направления: режиссура, педагогика и менеджмент. Их кураторами выступят ученики Табакова, «которые состоялись в определённой деятельности». Студентов творческих вузов по каждому направлению ожидают мастер-классы и круглые столы. Худруки театров расскажут о руководстве и о менеджменте, а актёры сосредоточат своё внимание на педагогике и на том, как их учил Табаков и чему он их учил. В направлении, связанном с режиссурой, примут участие Александр Марин, Сергей Безруков и Владимир Машков, ставившие спектакли под руководством Олега Павловича.

Вместе с Театром Олега Табакова в смотре примут участие МХТ имени Чехова, Театр Наций, Губернский театр, Театр на Таганке, Школа Олега Табакова и, возможно, «Современник». Помимо образовательной программы, на вышеназванных площадках состоятся показы спектаклей учеников Табакова, которые смогут посетить студенты.

Завершением фестиваля послужит круглый стол «Метод Табакова». «Мы попробуем понять, кристаллизовать методику Олега Павловича. Главные вопросы фестиваля: как он это делал и как нам делать дальше, как продолжать его дело», – отметили в пресс-службе.
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"Современник"Московский Губернский драматический театрМХТ им. А.ЧеховаТеатр на ТаганкеТеатр НацийТОТ

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