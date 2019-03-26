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Владимир Панков получил «Большой Гвоздь» за спектакль «Старый дом»

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Новости театра >>
26 марта 2019
25 марта в Центре «На Страстном» состоялась церемония награждения театральной премии «Гвоздь сезона». В этом году она прошла 17 раз, уточняется на сайте Союза театральных деятелей.

Обладателем «Большого Гвоздя» стал «Старый дом» Владимира Панкова. Художественный руководитель Центра драматургии и режиссуры поблагодарил жюри от имени всего коллектива театра и лично Александра Калягина за веру и поддержку.

Владимир Панков получил «Большой Гвоздь» за спектакль «Старый дом»
фото: stdrf.ru

«Старый дом» также отмечен премией «Гвоздь сезона» наряду со спектаклями «Кинастон» (ТОТ), «Влюблённый Шекспир» Евгения Писарева (Театр имени Пушкина), «Вариации тайны» Камы Гинкаса (МТЮЗ) и «Турандот» Бориса Константинова (Театр кукол имени Образцова).

Вручение премии традиционно прошло в жанре капустника. В этом году за постановку и сценарий церемонии, посвящённой реальным проблемам и заботам театрального сообщества, отвечал актёр, композитор и участник студии SounDrama Павел Акимкин в соавторстве с артистами Театра Наций Артёмом Тульчинским и Романом Шаляпиным.
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персоны
Павел АкимкинКама ГинкасАлександр КалягинБорис КонстантиновВладимир ПанковЕвгений Писарев (II)Артем ТульчинскийРоман Шаляпин
театры
Московский театр им. ПушкинаМосковский ТЮЗТеатр кукол им. С.В.ОбразцоваТеатр НацийТеатральный Центр «На Страстном»ТОТЦДР

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Владимир Панков получил «Большой Гвоздь» за спектакль «Старый дом» фотографии
Владимир Панков получил «Большой Гвоздь» за спектакль «Старый дом» фотографии
Владимир Панков получил «Большой Гвоздь» за спектакль «Старый дом» фотографии
Владимир Панков получил «Большой Гвоздь» за спектакль «Старый дом» фотографии
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