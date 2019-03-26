Владимир Панков получил «Большой Гвоздь» за спектакль «Старый дом»

25 марта в Центре «На Страстном»
состоялась церемония награждения театральной премии «Гвоздь сезона»
. В этом году она прошла 17 раз, уточняется на сайте Союза театральных деятелей
.
Обладателем «Большого Гвоздя» стал «Старый дом» Владимира Панкова
. Художественный руководитель Центра драматургии и режиссуры
поблагодарил жюри от имени всего коллектива театра и лично Александра Калягина
за веру и поддержку.
«Старый дом» также отмечен премией «Гвоздь сезона» наряду со спектаклями «Кинастон»
(ТОТ
), «Влюблённый Шекспир» Евгения Писарева
(Театр имени Пушкина
), «Вариации тайны» Камы Гинкаса
(МТЮЗ
) и «Турандот» Бориса Константинова
(Театр кукол имени Образцова
).
Вручение премии традиционно прошло в жанре капустника. В этом году за постановку и сценарий церемонии, посвящённой реальным проблемам и заботам театрального сообщества, отвечал актёр, композитор и участник студии SounDrama Павел Акимкин
в соавторстве с артистами Театра Наций Артёмом Тульчинским
и Романом Шаляпиным
.