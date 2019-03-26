Владимир Панков получил «Большой Гвоздь» за спектакль «Старый дом»

анонс

25 марта Памяти Олега Табакова посвятят фестиваль «Атом Солнца» Смотр пройдёт с октября по декабрь 2019 года.

22 марта В «Ночи театров» примут участие 76 московских театральных площадок Акция состоится в ночь с 23 на 24 марта.

22 марта В Москве в четвёртый раз пройдут творческие мастерские Broadway Dreams Бродвейская школа распахнёт двери 13 апреля.