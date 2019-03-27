Жители России стали в два раза чаще посещать театр

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, приуроченный к Всемирному дню театра, который отмечается 27 марта, сообщается на сайте организации.
фото: "Лебединое озеро"/bolshoi.ru/фото Андрея Меланьина
Согласно опросу, за последние 10 лет россияне стали чаще посещать театры. Если в 2008 году с той или иной периодичностью ходили в театры 28% опрошенных, то на сегодняшний день эта доля составляет 48%. Чаще остальных в театры ходят 45-59-летние (53%), люди с высшим образованием (67%), жители Москвы и Санкт-Петербурга, а также городов-миллионников (по 71%). Однако все еще каждый третий респондент театры не посещает, а каждый пятый вообще никогда в театре не был.
Специалисты ВЦИОМ спросили и о любимых театрах. В этом соревновании за народную любовь выиграл Большой театр (его назвали любимым 12% опрошенных). В тройку лидеров также вошли «Современник» и Мариинский театр. Самой запоминающейся постановкой стал балет «Щелкунчик» (его назвали 6% из тех, кто ходит в театры), на второй строчке – «Лебединое озеро» (5%), на третьей – «Мастер и Маргарита» (3%). Также россиянам запомнились такие постановки, как «Ромео и Джульетта», «Юнона и Авось», музыкальные концерты (по 2%).