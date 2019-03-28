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Школа-студия МХАТ покажет семь спектаклей в двенадцати городах

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Новости театра >>
28 марта 2019
Фонд поддержки социальных инноваций «Вольное Дело» c 25 марта по 10 июня 2019 года проводит культурную акцию «Молодой МХАТ – России». Акция пройдет в двенадцати городах, она включает в себя 25 театральных представлений, мастер-классы и прослушивания для поступления в Школу-студию МХАТ, сообщает пресс-служба фонда.

Школа-студия МХАТ покажет семь спектаклей в двенадцати городах
фото: mhatschool.theatre.ru

Студенты и выпускники Школы-студии представят семь театральных работ. Их подготовили мастерские Дмитрия Брусникина и Виктора Рыжакова, а также театральная группа «Июльансамбль» – самостоятельный коллектив, сформировавшийся во время учебы в Школе-студии. Акция проходит в Ухте, Сыктывкаре, Волгограде, Кандалакше, Новокузнецке, Ачинске, Красноярске, Саяногорске, Шелехове, Братске, Краснодаре и впервые за историю проекта – в столице Армении Ереване.

Частью акции станут мастер-классы для молодежи и прослушивание талантливых юношей и девушек, мечтающих учиться в прославленной театральной школе. Творческие испытания, которые проведут педагоги Школы-студии МХАТ, включают исполнение литературных произведений, профессиональную проверку голоса, речи и музыкальных данных.

Акция началась 25 марта в Ухте с показа документального спектакля «Транссиб» в постановке Дмитрия Брусникина и Сергея Щедрина. Это спектакль в жанре «вербатим», материалы для которого «брусникинцы» собрали в железнодорожном путешествии из Москвы во Владивосток. Герои спектакля – не литературные персонажи, а реальные люди с разными судьбами, радостями, печалями, воспоминаниями и надеждами.
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персоны
Дмитрий БрусникинВиктор РыжаковСергей Щедрин

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