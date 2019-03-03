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Объявлена программа фестиваля студенческих спектаклей «Твой шанс»

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3 марта 2019
Фестиваль студенческий спектаклей «Твой шанс», который в этом году пройдет в 15-й раз, объявил программу. В юбилейной афише представлены дипломные спектакли ведущих театральных вузов Москвы, старейших театральных вузов России, а также студенческие работы из пяти зарубежных театральных институтов, среди которых три национальные театральные академии Европы. Фестиваль пройдет с 12 по 27 апреля на сцене Театрального центра СТД РФ «На Страстном», сообщает пресс-служба смотра.

Объявлена программа фестиваля студенческих спектаклей «Твой шанс»
фото: Пресс-служба фестиваля "Твой шанс"

Как отмечают организаторы, «Твой шанс» в этом году отличают непривычные для театрального студенческого репертуара имена и названия. Наряду со спектаклями по произведениям мировой классической литературы – Маяковского, Шекспира, Гоголя, Ануя и Островского – в афише есть дипломные работы по текстам Карела Чапека, Брайана Фрила, Бруно Шульца, Райнера Вернера Фассбиндера, Ханоха Левина и Влодзимежа Штурца.

«Отдельно стоит отметить большой исследовательский интерес региональных театральных вузов к пьесам советских авторов – как забытых театром, так и к бессменной классике – Шукшина, Володина, Приставкина», – подчеркивают организаторы.

Так, в афише фестиваля со спектаклем «Игра» по повести Приставкина принимают участие студенты Юрия Фильшина из Нижегородского театрального училища им. Евстигнеева, а Российский государственный институт сценических искусств Санкт-Петербурга представляет выпускной курс Семёна Спивака со спектаклем по рассказам Шукшина «Обыкновенные чудики». Ярославский государственный театральный институт привозит на фестиваль выпускной курс Андрея Зубкова и спектакль по пьесе Брайана Фрила «После занавеса», а Театральный институт Саратовской государственной консерватории им. Собинова будет представлен курсом Риммы Беляковой и спектаклем «Любовь и деньги» по ранним пьесам Островского в постановке этого мастера.

Московская программа юбилейного фестиваля «Твой шанс» будет представлена выпускниками Мастерских выдающихся театральных имен. Школа-студия МХАТ выпускает последний курс Дмитрия Брусникина, ГИТИС – курс режиссеров и сценографов под руководством Евгения Каменьковича и Дмитрия Крымова, Театральная школа Константина Райкина представляет Мастерскую Камы Гинкаса и Олега Тополянского, Театральный институт Щукина заканчивают студенты Мастерской Павла Любимцева и Юлии Авшаровой, Театральное училище Щепкина будет представлено выпускным курсом Игоря Ляха, а ВГИК – студентами выпускного курса Владимира Фокина.

В зарубежную программу фестиваля вошли спектакли Национальной академии театрального искусства имени Станислава Выспяньского (Польша), Национальной академии театра и кино имени Крыстё Сарафова (Болгария), Национальной академии драматического искусства имени Сильвио Д’Амико (Италия), Школы драматического искусства имени Марианджелы Мелато при Театре Стабиле (Италия) и постдипломная работа выпускников Румынского университета искусств, которая сейчас входит в репертуар театра Maladype (Венгрия).

Кроме того, самостоятельным событием фестиваля ежегодно становится Выставка молодых сценографов имени Олега Шейнциса – крупнейший в стране смотр макетов, эскизов декораций, костюмов и театральных рисунков студентов и выпускников сценографических факультетов, художественных колледжей, училищ и школ дизайна.

Выставка пройдет с 12 по 27 апреля в «Боярских палатах СТД», находящихся по соседству с Театральным центром. А на церемонии закрытия «Твоего Шанса» 27 апреля будет объявлен не только лучший спектакль, завоевавший титул Гран-при фестиваля и получивший возможность в течение всего сезона идти на сцене Театрального центра, но и лучший молодой художник, которому достанется приз в размере 1000 долларов на дальнейшие творческие проекты.
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персоны
Юлия АвшароваРимма БеляковаДмитрий БрусникинКама ГинкасАндрей ЗубковЕвгений КаменьковичДмитрий КрымовПавел ЛюбимцевИгорь ЛяхКонстантин РайкинСемён СпивакОлег ТополянскийРайнер Вернер ФасбиндерЮрий ФильшинВладимир ФокинОлег Шейнцис
театры
Театральный Центр «На Страстном»

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