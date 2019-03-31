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В Пермской опере поставили «Шахерезаду»

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Новости театра >>
31 марта 2019
3, 4 и 5 апреля в Пермской опере состоится вторая балетная премьера сезона — главный балетмейстер театра Алексей Мирошниченко представит свою версию «Шахерезады» на музыку симфонической сюиты Николая Римского-Корсакова. Об этом сообщает пресс-служба Пермского театра оперы и балета.

Фарах Пехлеви

Зрителей ожидает балет, вдохновлённый судьбой последней и единственной императрицы Ирана Фарах Пехлеви. Дочь обедневшего дворянина, она получила блестящее образование и стала самой популярной женщиной Ирана. Будучи женой Шаха, она возложила на себя ответственность за культурную и социальную жизнь страны, боролась за права женщин, популяризировала образование, покровительствовала искусству, способствовала возвращению старинных персидских раритетов. Но в ходе исламской революции 1979 года Императрица Фарах вместе с Шахом были вынуждены покинуть Иран, в который им никогда не суждено было вернуться.

По словам Алексея Мирошниченко, создатели постановки «с самого начала понимали, что балет на эту музыку должен быть по мотивам биографии некоей выдающейся женщины. Вместе с Татьяной Ногиновой и Альоной Пикаловой мы пересмотрели множество великих имен и остановили выбор на Фарах Пехлеви. Сейчас всё выглядит так, что мы просто не могли пройти мимо нее, потому что ее жизнь похожа на сказку, и такого уже не будет... Мы не занимаемся политикой, наш спектакль о любви, стойкости, вере, надежде, самоотдаче. Пример Фарах Пехлеви стал для нас красивым эстетическим поводом рассказать языком хореографии её историю».

В Пермской опере поставили «Шахерезаду»
фото: Пресс-служба Пермского театра оперы и балета

Для хореографа «Шахерезада» стала первым спектаклем, в котором он обходится без пуантного танца. Все артисты танцуют в мягких туфлях, а главная героиня — босиком. «Эта деталь — характеристика её избранности и человеческой хрупкости… В этом балете нет традиционных арабских танцев, всё, что зрители увидят, сочинено по мотивам, в ассоциативном ключе, но, я надеюсь, получилось достаточно убедительно в художественных координатах спектакля», — рассказал Мирошниченко.

Главные партии на премьерных показах 3 и 4 апреля исполнят прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнёва и её постоянный партнёр, танцовщик Марсело Гомес. 5 апреля на сцену выйдут звёзды пермской труппы Полина Булдакова и Георгий Еналдиев. За визуальное соответствие спектакля эпохе отвечают постоянные соавторы Алексея Мирошниченко: художник по костюмам Татьяна Ногинова, сценограф Альона Пикалова и художник по свету Алексей Хорошев. За дирижёрским пультом все три дня — маэстро Артём Абашев. После премьерной серии повторный показ «Шахерезады» в этом сезоне состоится в рамках Дягилевского фестиваля 22 мая.
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В Пермской опере поставили «Шахерезаду» фотографии
В Пермской опере поставили «Шахерезаду» фотографии
В Пермской опере поставили «Шахерезаду» фотографии
В Пермской опере поставили «Шахерезаду» фотографии
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