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Игорь Яцко поставил спектакль к 400-летию Сирано де Бержерака

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Новости театра >>
6 марта 2019
6 марта в 19:00, 8 марта в 18:00 и 27 марта в 19:00 в Театре киноактёра пройдут премьерные показы «Сирано де Бержерака» по мотивам одноимённой пьесы Эдмона Ростана в постановке Игоря Яцко. Спектакль посвящён 150-летию со Дня рождения и 100-летию памяти Ростана, а также приурочен к 400-летию со дня рождения французского поэта, драматурга, философа, писателя, предшественника жанра научной фантастики Сирано де Бержерака, уточняет пресс-служба театра.

Игорь Яцко поставил спектакль к 400-летию Сирано де Бержерака
фото: Пресс-служба Театра киноактёра

«Идея спектакля – это отсыл к некой "съёмке фильма", который позволяет соединить в спектакле сразу два времени: поэтическую и романтическую эпоху VII века с её внешним антуражем, которую описал Ростан – шпаги, турниры, доблестные рыцари и мушкетеры, роскошные костюмы – и современное время со всей своей специфичной суетой и спешкой... Это спектакль, наполненный энергией, хулиганством, молодостью и жаждой жизни, в котором предпринята ещё одна попытка поднять глобальные риторические вопросы духа, красоты, высоких идеалов. Это попытка сделать "вброс" антисовременного в театральную жизнь», – рассказал о своей постановке Игорь Яцко.

Постановщики используют перекрестие приёмов киносъёмочного процесса и театрального действа, совершают попытку синтезировать историю и современность. Поэтому главным сценическим приёмом является «съёмка фильма», в которой предлагается поучаствовать и самому зрителю. Яркий и насыщенный спектакль о героической судьбе художника, сочетающий лучшие черты классической поэзии и живописные приёмы с современной технологической подачей, объединяет традиционное искусство и передовые театральные кинотехнологии.



Над спектаклем работали художник-сценограф Юрий Купер, художник по костюмам Сергей Стручев, хореограф Рамуне Ходоркайте, композитор Александр Симоненко и постановщик боёв Андрей Ураев. Главную роль в героической комедии сыграл Антон Стреляев, а компанию ему составили Александр Ведменский, Кристина Дасарская, Владимир Кочетков, Георгий Кузубов, Арсений Тополага и другие артисты Государственного театра киноактёра.
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